Hoppecke: Neuer Hidden Champion aus dem Sauerland

Das Sauerland, bekannt für seine wirtschaftliche Vielfalt und Innovationskraft, hat einen weiteren Champion auf die Bühne der deutschen Weltmarktführer gebracht. Die Firma HOPPECKE, ein global agierender Mittelständler aus Brilon, hat es auf die offizielle Liste der 500 Weltmarktführer Deutschlands geschafft. Damit reiht sich das Unternehmen in die Reihe renommierter Unternehmen und Wirtschaftsgrößen des Landes ein.

„Dies ist ein Meilenstein für unser Unternehmen, auf den wir sehr stolz sind, insbesondere weil wir das einzige Unternehmen aus der Region sind, das es auf diese Liste geschafft hat“, so Dr. Marc Zoellner, geschäftsführender Gesellschafter von HOPPECKE. „Die Aufnahme in die Liste der 500 Weltmarktführer bestätigt nicht nur unsere Innovationskraft, sondern auch die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit des Sauerlandes als Wirtschaftsstandort.“

Sauerland als Wirtschaftsstandort

Das global agierende Unternehmen mit Hauptsitz in Brilon entwickelt und vermarktet zukunftsweisende Energiespeicherlösungen, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen leisten, die sich aus der Umsetzung der globalen Klimaschutzziele, der Energiewende und der zunehmenden Digitalisierung ergeben.

Quelle: Hoppecke Dr. Marc Zöllner

Dazu gehört unter anderem die aktive Mitgestaltung der Mobilitätswende für eine nachhaltige und zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur. In diesem Kontext bietet das Unternehmen hochentwickelte Speicherlösungen für den elektrischen und Hybridantrieb von Zügen, Lokomotiven und Metrosystemen. Diese Lösungen tragen maßgeblich dazu bei, den CO2-Ausstoß im Transportsektor zu reduzieren und die Effizienz von Verkehrsmitteln zu steigern.

Ein weiterer bedeutender Bereich ist die Absicherung der Stromversorgung in Rechenzentren, Telekommunikationsanlagen und Krankenhäusern. Mit der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und dem kontinuierlichen Ausbau des Mobilfunkstandards 5G steigt der Stromverbrauch in Rechenzentren erheblich. Gleichzeitig wächst der Bedarf, die Qualität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung sicherzustellen. Das Unternehmen ist weltweit in allen Metropolen vertreten und gewährleistet die sichere Stromversorgung bedeutender Einrichtungen – sei es für das Hosting von Webseiten, Streamingdienste, die Verwaltung von Datenbanken oder die Speicherung, Archivierung und Sicherung sensibler Daten, wie zum Beispiel Bank- oder Patientendaten.

Weltweit vertreten

Zur Unternehmensgruppe gehört ebenfalls das Start-Up INTILION in Paderborn, das große Speicherlösungen mit einer Kapazität von bis zu 30 MWh anbietet und somit eine saubere sowie zuverlässige Energieversorgung für Gewerbe, Industrie und Netzinfrastruktur gewährleistet.

Mit dieser Anerkennung wird einmal mehr unterstrichen, dass das Sauerland nicht nur für seine landschaftliche Schönheit bekannt ist, sondern auch als Hotspot für mittelständische Unternehmen, die weltweit erfolgreich agieren. Die Region zeichnet sich durch eine hohe Dichte an Hidden Champions aus, die in ihren jeweiligen Branchen zu den führenden Anbietern zählen – sowohl national als auch international.

Quelle: Hoppecke Christoph Hückelheim

HOPPECKE hat sich durch kontinuierliche Innovation, Qualität und globale Vernetzung einen festen Platz in der internationalen Wirtschaft erarbeitet. Die Aufnahme in diese exklusive Liste stellt einen bedeutenden Erfolg dar und ist ein weiterer Beweis für die Stärke der deutschen Mittelstandswirtschaft.

Eine weitere Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs: Im Januar erhielt HOPPECKE die Platinum-Medaille von EcoVadis – bereits zum zweiten Mal in Folge. Damit gehört der Batteriehersteller zu den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit und setzt ein starkes Zeichen für sein kontinuierliches Engagement und nachhaltige Bestrebungen.

Nachhaltigkeit und Personalstrategien

EcoVadis, eine führende Nachhaltigkeitsrating-Agentur, analysiert jährlich die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltiger Beschaffung. Mit mehr als 185 Ländern und 250 Branchen in der Bewertung gehört EcoVadis zu den renommiertesten Institutionen in diesem Bereich. Die erneute Auszeichnung mit der höchstmöglichen Medaille unterstreicht die herausragenden Leistungen von HOPPECKE in diesen wichtigen Bereichen und bestätigt das Unternehmen als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.

Doch das ist nicht alles: HOPPECKE darf sich auch 2025 erneut über die Top Employer-Zertifizierung des „Top Employer Institutes“ freuen. Diese Auszeichnung ehrt Unternehmen, die herausragende Personalstrategien und -praktiken verfolgen. Im Rahmen der Bewertung wurden unter anderem die Bereiche Talententwicklung, Führungskultur, Vergütung und Leistungen sowie Arbeitsbedingungen gründlich geprüft – alles Faktoren, die HOPPECKE als Arbeitgeber von höchster Qualität auszeichnen.

Quelle: Hoppecke Heinrich Becker

Mit diesen herausragenden Leistungen setzt HOPPECKE ein klares Zeichen für seine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Unternehmensstrategie.

Über die HOPPECKE Gruppe

Im Sauerland verwurzelt und in der Welt zuhause erwirtschaftet HOPPECKE Batterien einen Umsatz von über 600 Mio. Euro und ist heute der größte europäische Hersteller von Industriebatterien in privater Hand. Mit 22 internationalen Tochtergesellschaften und mehr als 2.000 Beschäftigten weltweit trägt das Unternehmen den Namen der Stadt Brilon und des Dorfes Hoppecke in die Welt hinein. In Deutschland betreibt das Unternehmen drei Standorte, nämlich in Hoppecke (Brilon), in Bremecketal (Brilon) und in Zwickau.

Die Energiesysteme des global agierenden Unternehmens sorgen für emissionsfreien Antrieb von Flurförderzeugen, Zügen und Lokomotiven, für die Absicherung der Stromversorgung und für die Zwischenspeicherung von regenerativen Energien. Die Unternehmensgruppe leistet mit seinen Lösungen einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele, der Energiewende und der Digitalisierung.