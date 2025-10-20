Holthausen und Huxel 1975–2025

Holthausen und Huxel liegen im östlichen Teil der Stadt Schmallenberg. Mit der Kommunalen Neugliederung zum 1. Januar 1975 wurden beide vormals selbständigen Dörfer in die neue Großstadt Schmallenberg eingemeindet.



Holthausen erstreckt sich auf rund 492 m NN und hatte zuletzt etwa 555 Einwohner.



Huxel liegt auf ca. 470 m NN im Tal der Westernah und zählt gegenwärtig rund 147 Einwohner.



1975–1990: Eingliederung und dörfliches Leben



Bis 1975 waren Holthausen und Huxel durch die bäuerliche Milchwirtschaft geprägt. Im Jahr 1979 konnte Holthausen die Goldmedaille im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ erringen. Mit der Kommunalreform entwickelte sich nach und nach das Heimatmuseum Westfälischer Schieferbergbau und südwestfälische Galerie im ehemaligen Schulgebäude zu einem attraktiven Anziehungspunkt der Heimatgeschichte. Über die Grenzen des Ortes hinaus beachtete Ausstellungen, ließen das Museum zu einem allgemeinen und touristischen Anziehungspunkt werden.



Vereins- und Gemeinschaftsleben: Die Freiwillige Feuerwehr, der Schützen- und der Heimatverein fungieren seit jeher als Herzstück des sozialen Lebens. Das alljährliche Schützenfest und andere örtliche Veranstaltungen stärkten das Gemeinschaftsgefühl.



1990–2010: Infrastruktur und sanfter Tourismus



Straßenanbindung: Die Ortsdurchfahrten, abseits der B236, wurden in den 1990er Jahren abschnittsweise ausgebaut und entschärft, was Verkehrssicherheit und Lärmschutz verbesserte.



Wander- und Radtourismus: Obwohl der Rothaarsteig hier nicht direkt verläuft, erschlossen lokale Wanderwege und die Nähe zum Sauerländer Höhenflug und zum Lenne-Radweg neue Besuchergruppen, insbesondere natur- und kulturinteressierte Tagesgäste.



2010–2025: Modernisierung und demografische Stabilität



Digitale Erschließung: Im Rahmen des städtischen Glasfaser-Ausbaus sind heute auch Holthausen und Huxel mit schnellem Internet versorgt, was Homeoffice und lokale Kleinbetriebe stärkt.



Bevölkerungsentwicklung: Trotz des ländlichen Charakters blieb die Einwohnerzahl der beiden Dörfer stabil, getragen von Ortsansässigen und einigen Zuzüglern, die das ruhige, naturnahe Wohnen schätzen.



In den letzten fünf Jahrzehnten haben sich Holthausen und Huxel von landwirtschaftlich geprägten Dörfern zu integrierten, nachhaltigen Ortsteilen Schmallenbergs entwickelt. Der Erhalt des dörflichen Charakters, gepaart mit moderner Infrastruktur und engagiertem Vereinsleben, macht beide Orte zu lebendigen Gemeinschaften im Sauerland.