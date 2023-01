Hohe Wanderqualität der Sauerländer Wanderwege

Große Freude bei den heimischen Touristikern: Gleich mehrere Sauerländer Wanderwege sind auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart erneut vom Deutschen Wanderverband (DWV) mit dem begehrten Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden. Die Jury bestätigte damit die weiterhin hohe Qualität der einzelnen Touren in Bereichen wie Markierung, Beschilderung und Abwechslung in der Wegeführung. Aber auch Sehenswürdigkeiten am Wegesrand, gastronomische Angebote oder Naturhighlights spielen bei der Bewertung eine Rolle.

Der wohl bekannteste unter den erneut zertifizierten Wanderwegen ist ohne Zweifel der Rothaarsteig. Der deutschlandweit beliebte Fernwanderweg führt auf 154 Kilometern von der historischen Hansestadt Brilon über die markanten Bergkämme des Rothaargebirges in Richtung Süden bis nach Dillenburg in Hessen und trägt auch weiterhin das begehrte Siegel „Qualitätsweg“. Wandervergnügen auf 37 Kilometern bietet der Veischeder Sonnenpfad und punktet zudem mit grandiosen Panoramen und Highlights wie Burg Bilstein oder der Besteigung des Aussichtsturm auf der Hohen Bracht bei Lennestadt.

Qualitätswanderwege im Sauerland

Historisch und teilweise auch etwas gruselig geht es auf dem Mythen- und Sagenweg in Winterberg-Züschen zu, der ebenfalls erneut zertifiziert wurde. Gut 27 Kilometer ist dieser lang und entführt in die mystische Welt der Frühsiedler und das Mittelalter im Sauerland. Richtig anspruchsvoll wird es dann auf dem Briloner Kammweg, der auf knapp 50 Kilometern und über 1.300 Höhenmetern zu Naturhighlights wie Ginterskopf und Hoher Eimberg führt und mit etli-chen Traumaussichten überzeugt – kein Wunder also, dass es dafür die bereits fünfte Nach-zertifizierung gibt. Darüber hinaus erhielt auch die 12,7 Kilometer lange Rothaarsteig-Spur Sorper Panoramapfad die Rezertifizierung in der Kategorie Traumtour und verspricht qualitativ hochwertiges Wandervergnügen.

„Ich freue mich, dass gleich mehrere Wanderwege aus der Region die erneute Zertifizierung erhalten haben“, sagt Sabine Risse, Outdoormanagerin beim Sauerland-Tourismus. „Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit und das Ergebnis kontinuierlicher, intensiver Arbeit am Produkt“. Und die zahlt sich aus. Denn Urlaubsgäste im Sauerland können sich so weiterhin auf unbeschwertes Wandervergnügen mit einem besonderen Erlebnis für alle Sinne freuen. Alle Informationen zu den Wanderwegen und weitere spannende Wandererlebnisse in der Region finden Interessierte unter www.sauerland.com/wandern oder auf der Internetseite der Sauerland-Wanderdörfer unter www.sauerland-wanderdoerfer.de,

Bildinformation:

Die anwesenden Sauerländer und Siegen-Wittgensteiner Touristiker freuen sich gemeinsam über die Rezertifizierung der Wanderwege.

Foto: Sauerland-Tourismus e.V. / Robin Daniel