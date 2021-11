Sauerland: Das gab es noch nie! Bei den diesjährigen Sportlerehrungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind zwei junge Nachwuchssportlerinnen aus dem Sauerland unter den fünf Nominierten für den Newcomer-Felix 2021. Alexandra Föster aus Meschede und Hannah Neise aus Schmallenberg stehen am 10. Dezember in Düsseldorf neben drei weiteren Nachwuchssportlern aus Nordrhein-Westfalen zur Wahl für den FELIX-AWARD 2021. Nach der überraschenden Nominierung hat WOLL mit den beiden Sportlerinnen gesprochen. Während Hannah Neise gerade aus Peking von den Qualifizierungs-Wettkämpfen für den in Kürze beginnenden Skeleton-Weltcup zurück in Schmallenberg ist, bereitet sich die Ruderin Alexandra Föster in Meschede schon akribisch auf die kommenden Wettkämpfe im Winter und Frühjahr vor.

WOLL: Was war der erste Gedanke, als Ihr von der Nominierung für den FELIX Award 2021 als Newcomerin des Jahres erfahren habt?

Alexandra: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich für den Felix vorgeschlagen wurde. Das ist für mich ein Schritt in Richtung Elite-Bereich.

Hannah Neise, Schmallenberg – Foto: Heidi Bücker

WOLL: Und wie war das bei Dir Hannah?

Hannah: Als ich von meiner Nominierung erfuhr, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Aber ich war schon ziemlich überrascht.

WOLL: Wie hat sich dieses Sportjahr 2021 insgesamt für Euch angefühlt? Was war, bei allen Erfolgen in diesem Jahr, der schönste Moment?

Hannah Neise: Das Sportjahr 2021 war für mich sehr lehrreich. Ich konnte mich ohne Druck in den Weltcup Zirkus einfinden und viel von den „Großen“ lernen. Dann begann im Sommer meine Ausbildung in der Bundespolizeisportschule in Bad Endorf, wo ganz neue Herausforderungen auf mich warten. Ich hatte in diesem Sportjahr viel Spaß. Natürlich gab neben Höhen auch Tiefen. Ich weiß gar nicht genau was der schönste Moment in diesem Jahr war. Die gesamte Saison und auch der Sommer 2021 waren für mich eine tolle Zeit mit vielen schönen Momenten und Eindrücken.

Alexandra Föster: Es war ein auf und ab. Zunächst war Tokio eine Phantasie, wurde dann zum realen Ziel, danach die Talfahrt Corona und die verpasste Olympia-Qualifikation. Zum Schluss Sieg und Titel bei der U23-Weltmeisterschaft. Dieses Jahr war sehr turbulent. Das Wichtigste für mich nach der überstandenen Coronainfektion war, wieder auf mein Niveau zurückzukommen. Als ich im März die nationale Qualifikation im Einer geholt habe, das war auch ein krasser Moment für mich.

Alexandra vor ihren heimischen Trainingsgewässern: dem Hennesee, auf der Anlage des Ruderclubs Meschede. Foto: Heiner Köpke

WOLL: Hat der Traum von Olympia Einzug bei Euch gefunden?

Alexandra Föster: Dieses Jahr war Olympia schon sehr zentral in meinem Fokus. Auch als für mich klar war, dass ich nicht mitfahre, habe ich natürlich alles verfolgt. Das hat den Hunger danach noch gesteigert.

Hannah Neise: So langsam wird der Gedanke an Olympia immer realer. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich eine gute Weltcup-Saison hinlege, mich erneut für den Weltcup qualifiziere und drei Wochen in Peking die Olympia Bahn kennenlernen und erarbeiten konnte, hätte ich demjenigen kein Wort geglaubt.

Letztes Jahr war Olympia noch so fern, ist es jetzt auch noch, aber es kommt alles näher.

WOLL: Wann steht der nächste Wettkampf für Euch an?

Alexandra Föster: Ende November haben wir einen Langstreckentest. Die nächsten richtigen Wettkämpfe sind wahrscheinlich die Ergo-Meisterschaft und vielleicht die Ergo-WM im Januar/Februar 2022.

Hannah Neise: Der nächste Wettkampf für mich wird in Innsbruck stattfinden. Wir reisen am 13.November an und sind dann zwei Wochen dort und haben am Ende der jeweiligen Woche die Weltcup Rennen. Am 10. Dezember bin ich wieder im Sauerland. Dann startet auf der Bobbahn in Winterberg das heimische Weltcup-Rennen.

WOLL: Wir bedanken uns bei Euch für das Gespräch und drücken ganz fest die Daumen für die nächsten Wettkämpfe und natürlich für den FELIX AWARD 2021. Es wäre doch eine tolle Sache, wenn eine Sportlerin aus dem Sauerland in diesem Jahr den ersten Preis gewinnt.

Jetzt abstimmen!

Wer für unsere beiden Top-Sportlerinnen abstimmen möchte, kann sich über die Plattform einwählen. Dort können neben den Newcomerinnen 2021 auch die Sportlerinnen und Sportler des Jahres und die Mannschaft des Jahres 2021 gewählt werden. Unter anderem zur Wahl stehen Isabell Werth, Timo Boll, Erling Haaland oder der Deutschland-Achter. Hier geht es zur Abstimmung: https://www.nrw-sportlerdesjahres.de/sportlerwahl