Hof Rörig-Plenz reagiert auf hohe Nachfragen

Ein landwirtschaftlicher Betrieb entwickelt sich durch neue Ideen weiter

Wer auf eine so lange landwirtschaftliche Geschichte zurückblicken kann, der weiß, was es heißt, der Zeit gerecht zu werden. Seit 1490 gibt es den Hof Rörig-Plenz in Fleckenberg. Im Laufe der Jahrhunderte ist der Hof stetig gewachsen und modernisiert worden. Sicherlich hatte jede Generation innovative Ideen und Zukunftsvisionen. So sehen das auch Daniela und Alexander Rörig, die schon längst den elterlichen Betrieb von Christel und Norbert Rörig übernommen haben. Neben Grünland, Ackerland und Milchkühen haben Hühner in der Familie immer schon eine große Rolle gespielt. Mittlerweile sind es 6.000 Hühner, die in einem modernen Stall mit Wintergarten gehalten werden. Man muss kein großer Rechenkünstler sein, um zu wissen, dass dies eine Menge Eier bedeutet. Neben den Privathaushalten gehören Gastronomie, Hotellerie und Bäckereien zum Kundenstamm. Ausgeliefert werden die Eier bereits seit über 60 Jahren. Der Landwirt Alexander Rörig hat mit seiner Familie und mit großer Leidenschaft den Eier-Lieferservice auch für Privathaushalte weiter ausgebaut. Nun gehen die Rörigs einen Schritt weiter.

Mobiler Hofladen – Lieferung frei Haus



„Die Idee kam von meiner Frau Daniela, sie ist bei uns die Ideengeberin. Wir haben unseren Lieferservice in eine Art mobilen Hofladen erweitert“, freut sich der Fleckenberger. Die Produkte, die es bereits in dem hofeigenen Laden gibt, gehen bereits auf Fahrt. „Die Nachfrage ist tatsächlich hoch. Unsere Kunden lieben es, dass sie Produkte aus der Region frei Haus geliefert bekommen und je nach Bedarf spontan einkaufen können. Ich erreiche so auch Menschen, die eben nicht mehr so mobil sind. Das kommt unglaublich gut an“, freut sich Alexander Rörig. Das Sortiment umfasst alles um das Ei, aber es gibt auch durch Partnerschaften regionaler Anbieter Frisches und Saisonales in bester Qualität. Übrigens können diese Produkte auch telefonisch vorbestellt werden. Die anschließende Lieferung ist dabei garantiert. Im April ist es wieder so weit: Ostern steht vor der Tür und das Ei rückt wieder in den Mittelpunkt. „Wenn man so will, haben wir das ganze Jahr Ostern, denn die Menge der Eier verändert sich ja nicht. Allerdings verändern sich die Eier, sie werden nämlich bunt. Die sechsfarbigen Ostereier werden von Groß- und Privatkunden bereits nach Karneval bestellt“, berichten Daniela und Alexander Rörig. Zusätzlich bieten sie Geschenkkörbe an, die individuell bestückt werden können. „Nicht nur der Hiesige liebt diese Geschenkidee, auch viele Touristen und Gäste wollen so ein Stück Sauerland mitnehmen“, erzählt Daniela Rörig.

Erste Übernachtungsgäste im nächsten Jahr



In diesem Zusammenhang kamen auch die Anfragen, ob man auf dem Hof Urlaub machen könne. „Die Vision, Besucher zu beherbergen, haben wir schon lange. Eigentlich ist das Thema für den Bauernhof Rörig nicht neu, früher gab es dort schon einmal eine Pension. Es dauert aber eben seine Zeit, bis man alle Möglichkeiten durchdacht und die Planungen abgeschlossen hat. Das haben wir hinter uns. Wir werden demnächst neue Ferienwohnungen bauen und im nächsten Jahr wollen wir unsere ersten Übernachtungsgäste begrüßen“, erzählt das Ehepaar Rörig. Eine große Herausforderung für die Familie, auf die sich alle freuen. Die Wohnungen sollen barrierefrei und modern werden, ohne die Tradition des Ländlichen zu verlieren. Unter dem Motto: Liebe, Landwirtschaft und Lebensfreude starten sie jetzt durch. Das zukunftsorientierte Konzept, was die beiden ausgearbeitet haben, sieht vor, dass die Wohnungen auch energetisch nachhaltig aufgestellt sind. „Wir heizen seit 17 Jahren ausschließlich mit Holz aus unserem eigenen Wald. Gas- oder Ölheizung sind heute kein Thema für uns. Das setzen wir natürlich für die neuen Wohnungen auch um: Heizen mit eigenen Ressourcen“, erklärt Alexander Rörig. Alles was künftig mit den Ferienwohnungen zu tun hat, wird gemeinsam entschieden und abgewickelt. Alexander Rörig ist und bleibt in erster Linie der „Eiermann“. „Mein Mann macht das wirklich gerne, das spüren unsere Kunden auch. Irgendwie ist es zur Herzensaufgabe geworden“, bestätigt Daniela Rörig. Bleibt dem jungen Paar zu wünschen, dass auch die künftigen Herzensaufgaben so gut laufen.