Frischer Wind auf alten Wurzeln

Wenn Tradition auf Moderne trifft, entsteht etwas Besonderes: Der Hof Ax in Schmallenberg zeigt seit 1975 eindrucksvoll, wie Familiengeschichte und Innovationsgeist Hand in Hand wachsen können.



Aus dem Siegerland ins Sauerland



Mitten im 18. Jahrhundert flüchteten die Brüder Johannes und Johann Heinrich Ax aus ihrem Heimatort Rudersdorf im Siegerland, nachdem sie dort eine Kanzel angesägt hatten. Johannes Ax erwarb den Zehnthof des Klosters Grafschaft in Schmallenberg. Der Grundstein für fünf Generationen grüner Landwirtschaft war gelegt.



Der große Umbruch 1975



Als ganz Schmallenberg dank kommunaler Neugliederung seine heutige Form erhielt, begannen auch die Axes ein neues Kapitel: Auf dem Acker „Am Aberg“ entstand eine moderne Jungviehscheune. Nur fünf Jahre später folgte ein Boxenlaufstall für 60 Kühe mit Melkstand. Startschuss für eine rasante Entwicklung. 1983 zog die Familie in ihr neues Zuhause, die alte Hofstelle in der Weststraße wurde Geschichte.



Das liebe Vieh und die tolle Knolle



Mit dem Generationenwechsel 1985 übernahm Franz-Otto Ax den Betrieb und setzte auf Effizienz und Wachstum. Bereits 2011 wurde eine hochmoderne Kartoffelhalle eröffnet: sortieren, lagern, abpacken. Seitdem beliefert Familie Ax 30 Lebensmittelmärkte und viele Hotels in der Region mit ihren „tollen Knollen“. Parallel wuchs die Milchproduktion: von 20 Milchkühen 1980 auf 90 heute, mit einer Steigerung der Durchschnittsleistung von 4.500 Liter auf über 10.000 Liter pro Kuh jährlich. Hinzu kommt die Nachzucht von Kälbern und Rindern.



Hofladen – Ihre Genuss-Adresse



Frisch, regional, verführerisch: Seit 2020 bietet der neue Selbstbedienungs-Hofladen regionale Produkte in bester Qualität. Ob knackige Kartoffeln, Freilandeier, hausgemachte Nudeln oder süße Marmeladen, hier findet sich alles, was Herz und Gaumen lieben – immer Dienstag bis Samstag von 7 bis 19 Uhr unter dem Motto „Ihr vertraut uns, wir vertrauen Euch“ geöffnet.



Familie Ax – die fünfte Generation



Heute führen Franz-Otto und Martina Ax den Betrieb in fünfter Generation, unterstützt von Caspar und Lena mit ihren Kindern Benno und Franz sowie einem kleinen Team aus Festangestellten und 520-Euro-Kräften. Zusammen bewirtschaften sie rund 100 Hektar Feld und Wiese, mit Blick auf Nachhaltigkeit und regionalen Zusammenhalt.



Blick nach vorn



Die Pläne sind ambitioniert: Solarenergie auf den Dächern, weitere Investitionen in Stalltechnik und neue Vermarktungswege sollen den Hof Ax auch für kommende Generationen fit halten. Eines bleibt jedoch stets das Entscheidende: Der tiefe Respekt vor der Natur und das ungebrochene Engagement einer Familie, die ihre Wurzeln in Schmallenberg hat.

Quelle: Hof Ax





Hof Ax – wo echte Landwirtschaft Zukunft schreibt.