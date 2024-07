Höhenwanderung Wixberg mit traumhaften Ausblicken

Zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis

Anfahrt zum Wanderparkplatz von Iserlohn oder Altena.

In Iserlohn führt der Weg im Grüner Tal aufwärts. Hinter Attern geht es scharf rechts in die Lohsiepenstraße. In Kehren steigt die schmale Straße hinauf auf die Höhe. Kurz hinter der Straßenkreuzung ist rechts der Parkplatz.

In Altena ist rechts der Lenne auf der Linscheidstraße der Abzweig Richtung Hegenscheid. Die Kleffstraße führt zu einer Kreuzung, wo man geradeaus in die schmale Straße Linscheider Bach fährt. In scharfen, fast alpinen Kehren geht es aufwärts bis zum Parkplatz auf der linken Seite.

Los geht’s!

Hier beginnt der etwa acht Kilometer lange Rundweg. Wir gehen vom Parkplatz auf der Straße 100 Meter hinauf bis zur Kreuzung und biegen nach links ein auf die Straße in Richtung des Weilers Wixberg. Den Ort durchschreiten wir vorbei an den Reitställen bis zum Ende. An der Wegegabelung bei der solitären Buche halten wir uns rechts und folgen in langem Bogen dem Weg Nr. 2 entlang der Weide. Im Südosten drehen sich die Windräder auf dem Kohlberg. Erst da, wo die ausgedehnte Weide endet, biegen wir links ab in ein Waldstück, folgen dem Weg durch eine offene Senke mit herrlichem Ausblick über die Hofschaft Im Schlaa nach Osten über das Tal der Obergrüne zur Ortschaft Kesbern. Über den Horizonten fehlen nur noch die felsigen Grate der Berge, dann wäre es eine alpine Landschaft. Nach Durchschreiten eines kleinen Birkenwaldes erreichen wir erneut eine Lichtung und biegen unmittelbar nach links ab.

Wie im Flug über dem Lennetal

Wir folgen diesem Weg mit der Markierung 2 nun auf der Höhe über dem Lennetal und genießen die Ausblicke nach Norden bis ins Ruhrgebiet, nach unten auf die Orte Nachrodt und Einsal und über die westlichen Höhen bis Wiblingwerde und darüber hinaus bis zu den Windrädern am Rande der A 45. Diese grandiosen Ausblicke sind möglich geworden, weil der Sturm Kyrill die hohen Fichtenbestände vernichtet hat. Man muss die Ausblicke genießen, bevor der nachwachsende Wald die Sicht wieder versperrt. An einer Wegeabzweigung gehen wir links am Hang bergauf. Wo der Weg mit der Markierung 2 nach links zum Weiler Wixberg aufsteigt, gehen wir geradeaus ein Stück bergab bis zur Abzweigung und halten uns dann links. Unser Weg steigt zunächst leicht an und führt uns rund um den Wixberg (445 Meter) mit seinem Sendemast. Nun erwarten uns die grandiosen Ausblicke auf Altena mit der Burg. Man nennt diesen Teil des Rundweges im Volksmund auch Panoramaweg. Im Tal krümmt sich die Lenne so stark im Verlauf, als wolle sie sich gleichsam zur Quelle wenden. Es gibt ein paar Rastplätze, die zum Verweilen einladen, um den Blick nach Süden zu den Höhen des Ebbegebirges zu genießen. Nach einer letzten Linkskehre führt unser Wanderweg aufwärts und endet bald am Ausgangspunkt des Parkplatzes.

In jeder Jahreszeit ein Erlebnis

Der Rundweg ist zu allen Jahreszeiten zu empfehlen. Im Frühling blühen im Umfeld der Ortschaften die Obstbäume. An heißen Sonnentagen ist die Wanderung schweißtreibend, weil die hohen Fichtenbestände, die den Weg säumten, durch Kyrill vernichtet wurden. Dadurch eröffnen sich aber ganz neue Weitsichten. Wenn Herbstnebel sich im Lennetal festsetzen oder über die steilen Hänge heraufziehen, schwebt man wie über den Wolken.

Einkehrmöglichkeit zum Abschluss

An der Kreuzung oberhalb des Parkplatzes führt die Straße rechts ab zum Flugplatz Hegenscheid. Dort ist zum Abschluss der Wanderung freitags bis sonntags eine Einkehr in der Gaststätte „Windspiel“ möglich.