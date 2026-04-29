„Hochzeit“ von Fahrwerk und Kabine markiert Meilenstein

Der Bau des neuen Mühlenkopfliners an der Willinger Mühlenkopfschanze geht in die entscheidende Phase. Nach einer intensiven Bauzeit, zahlreichen Abstimmungen sowie witterungs- und genehmigungsbedingten Herausforderungen steht das Projekt bald vor dem Abschluss. Wenn weiterhin alles planmäßig verläuft, soll der moderne Schrägaufzug pünktlich zum Beginn der hessischen Sommerferien Ende Juni in Betrieb gehen.

Per Tieflader aus Bregenz

Ein zentraler Meilenstein wurde dabei am Mittwoch erreicht: die sogenannte „Hochzeit“ von Fahrwerk und Kabine. Die Schienen des neuen Systems waren bereits verlegt, ebenso wurde der Unterwagen zuvor auf diesen montiert. Nun folgte ein besonders spektakulärer Arbeitsschritt: Die Kabine des Mühlenkopfliners, die künftig die Fahrgäste befördern wird, wurde mithilfe eines Krans präzise auf das Fahrwerk gesetzt. Bereits einen Tag zuvor war die rund vier Tonnen schwere Kabine per Tieflader aus dem österreichischen Bregenz ins Upland transportiert worden. Vor Ort erfolgte anschließend die fachgerechte Montage – ein Moment, der nicht nur für die Bauverantwortlichen, sondern auch für Beobachter sichtbar machte, wie weit das Projekt inzwischen fortgeschritten ist.

„Die ganze SCW-Familie ist froh, dass dieser wichtige Meilenstein vollzogen ist und nicht nur der Transport problemlos funktioniert hat, sondern eben auch das Aufsetzen der Kabine“, sagte Markus Hensel, Geschäftsführer des Ski-Club Willingen, sichtlich erleichtert, und ergänzte: „Wenn es so gut weiterläuft, werden wir den Zeitplan auf jeden Fall einhalten können, was bei solch großen Projekten nicht immer der Fall ist.“

Quelle: SC Willingen

Beliebtest Ausflugsziel im Sauerland

Auch Udo Witzel war die Freude anzusehen: „Wir sind langsam auf der Zielgeraden, auch wenn noch einiges zu erledigen ist. Dieser Schritt ist jedoch ein zentraler Meilenstein, weil die Kabine nach außen hin sichtbar ist.“ Witzel begleitet das Vorhaben seit dem vergangenen Sommer sowohl in seiner Funktion bei der Firma Fisseler aus Korbach, die die Bauleitung verantwortet, als auch als engagiertes Mitglied des Ski-Club Willingen.

Mit dem Mühlenkopfliner entsteht ein moderner, barrierefreier Zugang zu einem der beliebtesten Ausflugsziele im Sauerland. Der Schrägaufzug verbindet künftig Tal, Schanze und Berg komfortabel miteinander und ermöglicht einen ganzjährigen, unkomplizierten Zugang zum Schanzenturm mit Adlerhorst, Skywalk sowie zu den Panorama- und Wanderwegen rund um den Ettelsberg. Mit Platz für bis zu 50 Personen pro Fahrt und einer Beförderungsleistung von rund 400 Gästen pro Stunde wird der Mühlenkopfliner zudem den steigenden Besucherzahlen gerecht.