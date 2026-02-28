Hochwertige und individuelle Geschenke

Lasercraft Sauerland hat viel zu bieten

Individuelle Geschenkideen oder Werbeartikel – und das alles hochwertig, unkompliziert und mit viel Service aus einer Hand. Das bietet das neue Start-up Lasercraft Sauerland aus Bracht.



Das Konzept ist ganz einfach: Auf der Internetseite von Lasercraft Sauerland sucht man sich einen Artikel aus und klickt anschließend den Motivberater an. Damit der Artikel wirklich zum Kunden oder zum Beschenkten passt, können verschiedene Stilrichtungen ausgewählt werden – von schlicht bis verspielt und von liebevoll bis witzig. Auch ein persönlicher Wunschtext lässt sich angeben. Auf dieser Grundlage entwirft Lasercraft Sauerland einen passenden Vorschlag. Sobald der Kunde einverstanden ist, wird das individuelle Geschenk mit dem Lasergerät gefertigt.

Lasercraft Sauerland hat mittlerweile viele Geschenkartikel im Angebot.

Viele Möglichkeiten

„Mittlerweile kann ich mit meinen zwei Lasergeräten viele Materialien bearbeiten und darauf eine persönliche Botschaft lasern“, sagt der 39-jährige Björn Hessmann aus Bracht, der Mann hinter dem Start-up. Hauptberuflich ist er Projektmanager bei Mubea in Attendorn, doch abends und am Wochenende findet man ihn meist in seinen eigenen Räumlichkeiten – zusammen mit seinen beiden Lasergeräten.



Gestartet hat Hessmann Mitte 2024. Für ihn war das ein logischer Schritt, denn auch beruflich arbeitet er viel mit dieser Technologie. Nachdem er sich zunächst eine Webseite aufgebaut hatte, begann er mit der Produktion. Heute hat er eine breite Auswahl an laserbaren Geschenkartikeln im Angebot: Thermobecher, Keramiktassen, Buchenholz-Brettchen, Thermoflaschen, Kinderbrotdosen, Schieferuntersetzer, Schlüsselanhänger, Visiten- und Fotokarten, Holzkarten und -schilder, personalisierte Kühlschrankmagneten sowie Edelstahl-Löffel.



Werbeartikel für Firmen

Auch Unternehmen interessieren sich zunehmend für seine personalisierten Produkte als Werbeartikel. Die meisten Aufträge kommen aus einem Umkreis von rund zehn Kilometern rund um Bracht. Die fertigen Wunschprodukte verschickt Hessmann entweder oder die Kunden holen sie direkt bei ihm ab.



Für die Zukunft ist er optimistisch. „Viele Kunden sind begeistert von meiner Arbeit. Es ist einfach schön, etwas mit einer persönlichen Botschaft verschenken zu können. Und für mich ist es ein Hobby, das sich vielleicht schneller entwickelt hat, als ich gedacht hätte.“



Mehr Informationen: www.lasercraftsauerland.de

