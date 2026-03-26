Hochsauerlandkreis radelt für ein gutes Klima!

Stadtradeln startet erneut kreisweit mit allen Kommunen. Anmeldungen sind ab sofort

Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger wieder in Teams für ihre jeweilige Kommune beim STADTRADELN registrieren. Im etablierten Aktionszeitraum vom 01.06. bis 21.06. sind alle aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln. Die Kommunen bieten im Aktionszeitraum verschieden Fahrradaktionen an.

Auch in diesem Jahr beteiligen sich alle 12 Kommunen des Hochsauerlandkreises beim diesjährigen STADTRADELN. Davon radeln 11 Städte und Gemeinden im gemeinsamen Aktionszeitraum.

„Die hohe Teilnehmerzahl in den letzten Jahren zeigt: Radfahren ist ein Zukunftsthema. Das Ziel ist nicht nur der Wettbewerb, sondern auch die langfristige Veränderung des Mobilitätsverhaltens – durch spielerische Aktionen soll das Fahrradfahren im Alltag attraktiver werden“, so HSK-Radverkehrsbeauftragter Christoph Hester.

Mit der STADTRADELN-App die Radinfrastruktur vor der Haustür verbessern

Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmende die geradelten Strecken bequem via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben lassen. Während des Kampagnenzeitraums wird zudem wieder die Meldeplattform RADar! angeboten. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet (www.radar-online.net) oder über die STADTRADELN-App auf störende oder gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Hierfür können auf einer Onlinekarte die entsprechenden Stellen markiert werden.

Bei Fragen zum Stadtradeln im Hochsauerlandkreis wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Koordinatoren in Ihrer Kommune oder an den Radverkehrsbeauftragten des Kreises.

Kontaktdaten sowie die Anmeldedaten finden Sie unter www.stadtradeln.de/registrieren

Mehr Informationen unter

stadtradeln.de