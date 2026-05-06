Hochbeete für ein starkes Naturerlebnis in Kitas

Volksbank Sauerland fördert nachhaltiges Lernen in Sundern und Meschede – Kinder erleben Natur, Verantwortung und gesunde Ernährung hautnah

Die Volksbank Sauerland setzt 2026 ein weiteres Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit in der Region: In der Stepke-KiTa „Wasserspiel“ in Sundern und im AWO-Kindergarten „Mobile“ in Meschede startet eine neue, praxisnahe Initiative rund ums Gärtnern. Kern des Projekts sind nachhaltig produzierte und langlebige Hochbeete, die Kindern einen unmittelbaren Zugang zu Natur, Umweltbewusstsein und gesunder Ernährung eröffnen. Umgesetzt wird das Vorhaben gemeinsam mit einer regionalen Gärtnerei sowie über den Gewinnsparverein e. V. – damit im Kita-Alltag ein lebendiger Lern- und Erlebnisraum entsteht.

Vom ersten Pflanzen bis zur Ernte: In den neuen Hochbeeten erleben die Kinder ganz praktisch und mit allen Sinnen, wie aus Samen und Setzlingen Kräuter und Gemüse wachsen. Sie säen und pflanzen, gießen und pflegen – und erfahren dabei Schritt für Schritt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig entsteht ein direkter, kindgerechter Bezug zu Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung.

Tatkräftige Unterstützung kommt dabei von einem Volksbank-Mitglied, das das Projekt von Anfang an begleitet: Felix Müller, Gärtnermeister und Geschäftsführer der Felix Müller Garten- & Landschaftsbau GmbH & Co. KG, engagiert sich bereits seit dem Aufbau der Wildbienenoase im AWO-Kindergarten „Mobile“ in Meschede für die Kita – damals stellte er Pflanzen für die Wildbienenoase zur Verfügung und unterstützte den Aufbau vor Ort. Für die neue Hochbeet-Initiative hat er das Hochbeet eigenhändig angefertigt und aufgestellt sowie erneut Pflanzen gespendet. Nachhaltigkeit ist für Felix Müller dabei kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis – in seinem Berufsalltag wie in seinem ehrenamtlichen Engagement.

Quelle: Volksbank Sauerland

In Meschede zeigt die AWO-Kita Mobile, wie pädagogisch wertvoll Natur sein kann: Auf dem Außengelände ist eine Wildbienenoase entstanden, die nicht nur summt – sondern auch bildet. Die Kinder nutzen die Oase für Forscherstunden und Naturbeobachtungen und entdecken dabei den Wert der kleinen Bestäuber ganz neu. Kita-Leiterin Frau Maier-Heutger beschreibt es so: „Unsere Kinder beobachten dort das Leben. Sie sehen, wie Insekten nisten, wie Pflanzen blühen – und begreifen ganz natürlich, warum wir die Natur schützen müssen. Das ist Lernen mit Herz und allen Sinnen.“

Die Planung und Vorbereitung der Initiative laufen bereits seit September 2025. Der Start der Umsetzung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Dann werden die Hochbeete in den Einrichtungen aufgebaut, bepflanzt und gemeinsam so gestaltet, dass sie dauerhaft in den Kita-Alltag integriert werden können. Begleitet wird das Projekt auch durch die Volksbank Sauerland selbst: Kolleginnen und Kollegen unterstützen den Aufbau vor Ort und packen tatkräftig mit an – damit die Initiative nicht nur finanziell ermöglicht, sondern als gemeinschaftliches Engagement für die Region aktiv gelebt wird.

Ziel des Projekts ist es, in den Kitas einen dauerhaften Lern- und Erlebnisraum zu schaffen, in dem Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung ganz selbstverständlich zum Alltag gehören. Die Hochbeete sind dabei bewusst als praktische Initiative angelegt: konkret in der Umsetzung, regional in der Zusammenarbeit und wirksam im Ergebnis. „So übernehmen wir Verantwortung für unsere Region – verlässlich, partnerschaftlich und ganz im Sinne unseres Leitbilds“, betont Dr. Florian Müller, Vorstand der Volksbank Sauerland.