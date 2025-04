Hoch hinaus auch mit Handicap

Aktionstag der Seilbahnen für Menschen mit Behinderung am 04. Mai 2025

Am kommenden Sonntag findet wieder der Aktionstag für Menschen mit Behinderungen durch den Verband Deutscher Seilbahnen statt. Auch die Ettelsberg Seilbahn lädt an diesem Tag Menschen mit ausgewiesener Behinderung ab 60% sowie die im Ausweis eingetragene Begleitperson ein, kostenfrei mit der Kabinenseilbahn auf den Ettelsberg zu fahren.



Der Aktionstag ist nicht zufällig gewählt: Er findet in Zusammenhang mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Der Verband deutscher Seilbahnen engagiert sich schon lange für Menschen mit Behinderungen unter anderem mit diesem Aktionstag, welcher schon seit mehr als 20 Jahren stattfindet. Die Ettelsberg Seilbahn ist von Beginn an dabei.



Barrierefrei hoch hinaus heißt es schon lange am Ettelsberg.

Seit über zehn Jahren trägt die Ettelsberg Seilbahn das Siegel „Reisen für alle“ und wird regelmäßig auf Barrierefreiheit geprüft. „Den Ettelsberg kann jeder erleben“, sagt Elisabeth Schilling, Marketing Ettelsberg Seilbahn. „Unsere Panoramakabinen fahren in den Stationen besonders langsam und ermöglichen so ein entspanntes und barrierefreies Ein- und Aussteigen. In den Kabinen können Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren problemlos befördert werden. Und unsere Mitarbeiter sind beim Ein- und Ausstieg gerne behilflich.“



Die barrierefreie Infrastruktur auf dem Ettelsberg bietet jedem die Möglichkeit unvergessliche Bergerlebnisse zu genießen, denn auch die Gastronomie, die Aussichtplattform des Hochheideturms und Spazierwege auf dem Ettelsberg sind barrierefrei erreichbar.