„Hoch die Arme und die Knie leicht gebeugt!“

Gemeinsamer Sport im Wohngut Saalhausen

Donnerstag, 17. November. Ein grauer Regentag. Wir treffen im Wohngut Saalhausen Sylvia Arens (50), Sport- und Gymnastiklehrerin, die zweimal in der Woche Sport und Gymnastik für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohngutes Saalhausen anbietet. Heute steht der wöchentliche Gymnastikkurs auf dem Programm. An jedem Dienstag steht sie mit Rat und Tat zur Seite, um im Sportraum des Wohngutes die verschiedenen Sportgeräte richtig zu nutzen. Oder sie gibt Anweisungen und Hilfestellungen für sportliche Fitnessübungen. „Die Seniorinnen und Senioren haben unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen an die Übungen. Die einen wollen Spiele und sportliche Betätigung einfach so zur Unterhaltung. Andere wiederum wollen gezielt ihre Beweglichkeit und Konzentration durch Gymnastik und sportliche Übungen aufrechterhalten. Wieder andere suchen Hilfestellungen und Rat, wie sie ihre Übungen noch effizienter machen können. Immer aber ist wichtig, dass die Freude an der Bewegung erhalten bleibt. Wenn es das Wetter zulässt, machen wir Übungen und bekannte Spiele wie Boule, Cornhole und Kubb natürlich draußen“, so Sylvia Arens. Ihr macht es selbst viel Spaß, mit älteren Menschen zu arbeiten und zu sehen und zu spüren, mit welchem Elan sie mitmachen.

Beim wöchentlichen Gymnastikkurs um 10:00 Uhr sind wir mit der Kamera dabei. WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappest hat sein Equipment mitgebracht, um die flotten Übungen, die Trainerin Sylvia mit rund 15 Seniorinnen und Senioren vormacht, einzufangen. Es macht jede Menge Spaß und alle sind mit höchster Konzentration bei der Sache. Nach knapp einer Stunde ist die morgendliche Gymnastikrunde beendet. Einige der Damen und Herren verlassen jetzt den Übungsraum und nach und nach trudeln vor allem männliche Bewohner herein. Denn jetzt heißt es noch bis zum Mittagessen, gemeinsame Spiele zu machen. Heute regnet es und so bleiben die sportlichen älteren Damen und Herren im Sportraum und haben jede Menge Spaß beim Zielwerfen und anderen Spielwettkämpfen. Sollte man auch machen!, denkt sich der Schreiber dieser Zeilen und bewundert mit Respekt die Fitness der älteren Menschen und die Freude am gemeinsamen Spiel und Sport.