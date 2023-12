Hobbyköche für das perfekte Dinner im Sauerland gesucht

Vom 6. bis 10. Februar macht das Aufnahmeteam für die bekannte Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ Halt im Sauerland. Dann sollen fünf Sauerländer Hobbyköche oder -köchinnen zeigen, was sie können. Interessierte Sauerländerinnen und Sauerländer können sich ab sofort bei den Produktionsgesellschaft für diese Sendung telefonisch unter 0221 / 492048240 oder direkt unter folgendem Link: https://www.itvstudios.de/dinner bewerben. Der Wochensieger erhält 3.000,- Euro!

WOLL hat mit Leonie Krebber, Content-Managerin bei der Produktionsgesellschaft, über die Show und die Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber gesprochen.

Leidenschaft fürs Kochen

WOLL: Welche fachlichen Anforderungen an die gesuchten Hobbyköchinnen oder -köche gibt es?

Leonie Krebber: Es werden keine fachlichen Kenntnisse vorausgesetzt. Die Teilnehmern sollten lediglich eine Leidenschaft fürs Kochen mitbringen, volljährig sein und dazu bereit sein, vor laufender Kamera zu kochen.

WOLL: Sollen vor allem regionale Gerichte gekocht und serviert werden?

Leonie Krebber: Auch beim Menü gibt es keine Vorgaben. Es steht den Teilnehmern und Teilnehmerinnen völlig frei, was sie ihren Gästen servieren möchten.

WOLL: In welchem Zeitraum finden die Aufnahmen im Sauerland statt?

Leonie Krebber: Der Dreh findet zwischen dem 6. und 10. Februar 2024 im Sauerland statt.

WOLL: Für welchen Zeitraum ist die Ausstrahlung der Sauerländer Hobbyköchinnen und – koche geplant?

Leonie Krebber: Die Ausstrahlung steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Hier noch ein paar allgemeine Infos zum perfekten Dinner:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Koch-Doku, bei der fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder Region zum Koch-Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Sendung wird Montag bis Freitag um 19:00 Uhr bei VOX ausgestrahlt. An jedem Wochentag ist einer der fünf Kandidaten Gastgeber und die übrigen vier müssen die Kochkünste mit Punkten auf einer Skala von von 0 bis 10 bewerten – die höchste Bewertung entspricht dem perfekten Dinner. In die Wertung fließen die Kochkünste, die Gastgeberqualitäten und die allgemeine Stimmung des jeweiligen Dinners mit ein. Kommentiert wird die Koch-Doku von „Der Stimme“ alias Daniel Werner, der die Kandidaten in der Küche und natürlich am Abend des perfekten Dinners mit launigen Kommentaren begleitet.



Im Fokus jeder Folge stehen auch die Persönlichkeiten der Kandidaten. Dem Gastgeber wird nämlich nicht nur beim Kochen über die Schulter geschaut: Da „Das perfekte Dinner“ in den eigenen vier Wänden stattfindet, bekommen Kandidaten und Zuschauer auch einen Einblick in die privaten Lebensumstände. Die Gäste erfahren mittels einer selbstgestalteten Einladungskarte die Menüfolge. Die Gastgeber werden anschließend beim Einkaufen der Zutaten und beim Zubereiten der Gerichte begleitet. Sobald die Tischdekoration steht, kommen auch schon die Gäste und „Das perfekte Dinner“ kann beginnen!