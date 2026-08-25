Historischer Markt in Obermarsberg: Wenn Obermarsberg wieder ins Mittelalter eintaucht

Wenn sich die Tore zum Historischen Markt öffnen, verwandelt sich Obermarsberg für zwei Tage in eine ganz eigene Welt. Zwischen historischen Gebäuden, Marktständen, Musik und Gauklern wird Geschichte nicht nur gezeigt, sondern erlebbar gemacht. Der elfte Historische Markt findet am Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September 2026, statt.

Schirmherr des diesjährigen Marktes ist Landrat Thomas Grosche. Bereits zur Eröffnung erwartet die Besucher ein besonderer Auftakt: Die historischen Schützen werden auch in diesem Jahr wieder einen Marsch veranstalten. Dieses Mal führt ihr Weg von Corvey nach Obermarsberg. Gemeinsam mit Stadt-Hauptmann Michael Juckenath werden die historischen Schützen zur Markteröffnung einmarschieren. Nach der offiziellen Eröffnung am Ehrenmal ist ein Rundgang über das Marktgelände mit dem Schirmherrn und den Ehrengästen vorgesehen.

Ein Markt voller Leben

Danach gehört das Marktgeschehen ganz den Besuchern. Über das gesamte Wochenende wartet ein buntes Programm auf große und kleine Mittelalterfreunde. Gaukler, Tänzerinnen und Tänzer, Musiker und zahlreiche Händler sorgen dafür, dass es an jeder Ecke etwas zu entdecken gibt.

Neu dabei ist in diesem Jahr Gaukler Alf, der mit seiner Show sowohl die kleinen als auch die großen Besucher zum Staunen und Lachen bringen möchte. Dazu kommen mittelalterliches Straßentheater, Kinderspiele, ein historisches Karussell, Drehorgelmusik, die Wasserguillotine, eine Medikus-Show und natürlich jede Menge Musik.

Auch die Tanzgruppe „Tribal Weibs“, die Kindergartenkinder aus Obermarsberg und die Volkstanzgruppe Leitmar bringen Bewegung auf das Marktgelände. Für einen besonderen musikalischen Abend sorgt am Samstag unter anderem die in der mittelater Szene bekannte Band Lautenfeyn, die vor dem Liborius-Haus (hinter dem Ehrenmal) aufspielen wird. Es werden auch neue Lieder von der neuen CD dabei sein.

Die Veranstalter konnten in diesem Jahr außerdem zahlreiche neue Händler und Künstler für den Markt gewinnen. Damit gibt es neben bekannten Gesichtern auch viele neue Angebote zu entdecken.

Eine Hochzeit als ganz besondere Überraschung

Einer der wohl ungewöhnlichsten Programmpunkte wartet am Sonntag auf die Besucher: Am Ehrenmal findet eine mittelalterliche Trauzeremonie statt.

Das Besondere daran: Das Brautpaar reist eigens mit seiner Familie von außerhalb nach Obermarsberg. Die Familie weiß bis zum großen Moment nichts von der geplanten Hochzeit.

Als die Anfrage der Braut beim Organisationsteam einging, war schnell klar: Diese außergewöhnliche Idee sollte Teil des Historischen Marktes werden. „Da mussten wir keine Minute überlegen“, sagt das Organisationsteam. Die Kolpingsfamilie sagte nicht nur die historische Zeremonie zu, sondern unterstützt das Paar auch bei der Organisation.

Für die Veranstalter passt dieser besondere Moment hervorragend zum Charakter des Marktes. „Es ist etwas Besonderes für uns, auf diesem wunderschönen, gemütlichen und familiären Markt eine solche Zeremonie feiern zu dürfen.“

So wird aus einem Programmpunkt vielleicht einer der emotionalsten Momente des gesamten Wochenendes. Und wer weiß: Vielleicht werden einige Besucher Zeuge einer Hochzeit, von der die Familie des Brautpaares bis zum letzten Augenblick nichts geahnt hat.

Geschichte zum Mitmachen und Staunen

Ein weiterer fester Bestandteil des Wochenendes ist die heilige Messe in historischer Gewandung am Sonntagvormittag. Sie gehört für viele Besucher zu den besonderen Momenten des Marktes und verbindet die historische Atmosphäre mit der Geschichte Obermarsbergs.

Doch nicht nur bei den Programmpunkten gibt es viel zu sehen. Die Marktstände laden zum Stöbern und Verweilen ein. Handwerk, selbst gefertigte Waren, historische Darstellungen und kulinarische Angebote machen den Markt zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Auch beim Essen ist die Auswahl groß. Von vegetarischen Angeboten bis zu verschiedenen Fleischgerichten ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei. Natürlich darf auch die traditionelle Eresburger Spezialität nicht fehlen. Gleichzeitig warten in diesem Jahr zahlreiche kulinarische Angebote darauf, erstmals von den Besuchern entdeckt zu werden.

Die Kolpingsfamilie sorgt schon vor dem Markt für Gefühle

Die Kolpingsfamilie Obermarsberg hat sich in diesem Jahr auch im Vorfeld etwas Besonderes einfallen lassen. Über Instagram und Facebook wurden Marktbeutel verlost, die mit vielen kleinen Schätzen gefüllt waren.

Darin fanden sich unter anderem selbst hergestellte Produkte der Marktstandbetreiber sowie Gutscheine. Viele Händler und Aussteller haben sich an der Aktion beteiligt und damit schon vor dem eigentlichen Markt ein Stück Mittelalter und Marktstimmung zu den Gewinnern nach Hause gebracht.

Die Aktion zeigt zugleich, was den Historischen Markt in Obermarsberg ausmacht: Viele Menschen tragen ihren Teil dazu bei und machen gemeinsam aus einer Veranstaltung ein besonderes Wochenende.

Die Fangemeinden vom Historischen Markt wächst stetig – das Orga-Team hat in regelmäßigen Abständen lustige oder informative Videos und Stand sowie Gruppenvorstellung bei Instagram und Facebook gepostet.

Obermarsberg wird zur Sperrzone

Wer den Historischen Markt besuchen möchte, sollte bei der Anreise unbedingt beachten: Obermarsberg wird aus Sicherheitsgründen für den öffentlichen Verkehr (Privat-Pkws) gesperrt. Während der Veranstaltung ist ein Befahren des Marktgeländes nicht möglich.

Für Besucher stehen Shuttlebusse vom Burghof Center sowie von der Kunststoff Kuhn GmbH zur Verfügung. Der Shuttle-Service ist im Eintrittspreis enthalten.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt.

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stehen in Obermarsberg spezielle Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Einfahrt ist ausschließlich mit einem blauen EU-Parkausweis mit den Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ möglich. Der Parkausweis muss an der Absperrung vorgezeigt werden.

Auch die Anwohner des Marktgeländes werden gebeten, ihre Fahrzeuge während der Veranstaltung außerhalb des Veranstaltungsbereichs abzustellen. Dabei ist unbedingt auf die ausgeschilderten Parkverbote zu achten. Rettungswege müssen jederzeit frei bleiben, damit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ihre Einsatzorte ungehindert erreichen können.

Wichtiger Hinweis für gewandete Besucher

Alle Besucher, die in historischer Gewandung zum Markt kommen, werden gebeten, Schwerter, Waffenmesser und andere Waffen zu Hause zu lassen. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, Waffen mit auf das Marktgelände zu bringen.

Historische Waffen dürfen ausschließlich von den am Markt beteiligten Akteuren während ihrer Vorführungen getragen und verwendet werden. Wir bitten alle gewandeten Besucher, diese Regel zu beachten und damit zu einem sicheren und entspannten Markterlebnis für alle beizutragen.

Zwei Tage, die man nicht verpassen sollte

Der Historische Markt in Obermarsberg lebt von seiner Atmosphäre. Es sind nicht nur die Ritter, Händler, Musiker und Gaukler, die das Wochenende besonders machen. Es ist vor allem das Zusammenspiel aus Geschichte, Menschen und der besonderen Kulisse Obermarsbergs.

Ob Familien mit Kindern, Geschichtsinteressierte, Musikfreunde, Mittelalterfans oder einfach Besucher, die einen schönen Tag in besonderer Atmosphäre verbringen möchten: Beim elften Historischen Markt dürfte für jeden etwas dabei sein.

Am Samstag geht das Markttreiben von 13 bis 22 Uhr. Am Sonntag beginnt der Tag mit dem Hochamt um 10 Uhr; anschließend öffnet der Markt. Gegen 19 Uhr endet der zweite Markttag.

Und vielleicht ist es genau diese Mischung, die den Historischen Markt in Obermarsberg seit Jahren so besonders macht: Man kommt für ein paar Stunden und taucht dabei für einen ganzen Tag in eine andere Zeit ein.

Der elfte Historische Markt Obermarsberg findet am Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September 2026, statt. Die Kolpingsfamilie Obermarsberg und das gesamte Organisationsteam freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Infokasten: Historischer Markt Obermarsberg

● Datum: Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September 2026

● Uhrzeiten: Samstag 13 bis 22 Uhr; Sonntag Hochamt ab 10 Uhr, anschließend Markt bis etwa 19 Uhr

● Eintritt: 5 Euro; Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre frei

● Veranstaltungsort: Eresburgstraße Kreuzung Kupferstraße bis zur Kreuzung Münzstraße in Obermarsberg, Eröffnung am Ehrenmal

● Shuttle-Service: Shuttlebusse vom Burghof Center und von der Kunststoff Kuhn GmbH; im Eintrittspreis enthalten

● Wichtige Anreisehinweise: Das gesamte Marktgebiet ist während der Veranstaltung für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Bitte die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten und den Shuttle-Service nutzen. Spezielle Parkplätze für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind ausschließlich mit blauem EU-Parkausweis und den Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ zugänglich. Rettungswege und ausgeschilderte Parkverbote sind unbedingt freizuhalten. Gewandete Besucher dürfen keine Schwerter, Waffenmesser oder sonstigen Waffen mitbringen.