Historischer Atlas von Bad Fredeburg

Territoriale Gemengelage bestimmte Entstehungsgeschichte Fredeburgs

Als 16. Band des Historischen Atlas westfälischer Städte wurde Ende März dieses Jahres der Städteatlas Bad Fredeburg vorgestellt. Darin beschrieben und mit einem umfangreichen Kartenwerk hinterlegt ist die Entstehung und Entwicklung von Fredeburg. Im Zeitraum zwischen 1283 bis 1290, so legen die Nachforschungen des Autors Wilfried Reininghaus nahe, muss die Fredeburg gebaut worden sein.

Die territoriale Gemengelage im südlichen Westfalen bestimmte die Entstehungsgeschichte Fredeburgs. Die Edelherren von Bilstein versuchten, mit dem Erwerb der Freigrafschaft Fredeburg ihren Einflussbereich gegen die Grafen von Arnsberg zu erweitern. Zur Absicherung der Herrschaftsansprüche legten die Edelherren von Bilstein zunächst die Burg und wahrscheinlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Stadt an. Mit dem Aussterben der Bilsteiner fiel die Stadt an die Grafen von der Mark, die nach der Soester Fehde auf diesen Stützpunkt im südlichen Westfalen verzichteten. Mit dem Übergang an Kurköln entfiel die Grenzlage, sodass Burg und Stadt zunehmend an Bedeutung verloren. Mehrere Stadtbrände verwüsteten den Ort. 1810 erfolgte eine Neuanlage der Stadt nördlich der Burg. Im 19. Jahrhundert erlebte Fredeburg einen gewissen ökonomischen Aufschwung durch Tabakverarbeitung, Schwammherstellung und Schieferabbau. Im 20. Jahrhundert wirkte sich der aufkommende Fremdenverkehr positiv aus. Die Stadt setzte auf eine Entwicklung zum „Bad“ – ein Ziel, das durch die Einrichtung von Kurkliniken und mit der Erhebung zum Kneippheilbad 1995 erreicht wurde.

Auf Grundlage neuester Forschungsergebnisse wird die Geschichte von Bad Fredeburg erlebbar und durch Karten, Schriftquellen, Ansichten, Fotografien und andere historische Dokumente dargestellt. Ein farbiges Textheft enthält einen aktuellen, mit vielen Bildquellen ausgestatteten Beitrag zur historisch-topographischen Entwicklung der Stadt von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.

Historischer Atlas westfälischer Städte Bad Fredeburg (Schmallenberg)

Wilfried Reininghaus (Bearb.)

Erscheinungsjahr: 2022

Einband: Atlasmappe mit Heft und 7 Karten

Format: 25,2 cm x 35,2 cm

ISBN: 978-3-87023-476-8 · 32 Seiten · 39,90 €