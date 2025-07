Historische Stadtsiegel kommen ins Propsteimuseum

Stadt Warstein übergibt sehr alte Siegel mit Darstellung des Heiligen Pankratius

Wer die Sendung „Bares für Rares“ kennt, weiß, dass in manchen Kämmerlein wahre Schätze lagern. Gleich zwei „Schätze“ stammen aus den „Amtsstuben“ der Stadt Warstein: Siegelstempel der Stadt Belecke aus den Jahren 1576 und 1819. „Im Jubiläumsjahr ‚50 Jahre Stadt Warstein‘ übergeben wir die beiden historischen Stadtsiegel als Dauerleihgabe dem Stadtmuseum Schatzkammer Propstei Belecke, damit sie dort ausgestellt und sicher aufbewahrt werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Schöne.

Die beiden Siegel wurden vermutlich im Zuge der kommunalen Neuordnung aus dem ehemaligen Rathaus in Belecke an das Rathaus in Warstein übergeben.

Beide Siegel zeigen den Heiligen Pankratius als Sinnbild des unerschütterlichen Glaubens. Stadtarchivar Lukas Grawe kennt zu den beiden Siegeln auch eine spannende Geschichte: „Der Heilige Pankratius wird meist als Jüngling dargestellt, mit langem Haar und einem starken Brustpanzer als Zeichen der Wehrhaftigkeit. Betrachtet man die alten Siegel, so sind auf beiden Stempeln sehr deutlich die Jünglingsattribute des wallenden Haars und der entblößten Brust zu sehen. Der Jüngling ist daher schnell mit einer barbusigen Jungfrau zu verwechseln. Um 1846 nahm der Warsteiner Amtmann Huck – die Entsprechung des heutigen Bürgermeisters – an dieser ‚unanständigen‘ Darstellung Anstoß und forderte eine Anpassung, sodass die Brustmerkmale deutlich in den Hintergrund treten sollten.“ Die Stadt Belecke kam dieser Forderung aber erst 1910/11 nach. Seither war die Kleidung des Heiligen Pankratius deutlich besser zu erkennen, die entblößte Brust verschwand.

Das Stadtmuseum Schatzkammer Propstei Belecke besitzt bereits Wachsabdrücke der alten Stadtsiegel. Die Verantwortlichen rund um den Leiter des Pastoralen Raums Markus Gudermann und die ehrenamtlichen Museumsbetreuer freuen sich sehr über die Dauerleihgabe der Stadt Warstein. „Wir freuen uns, das die Belecker Stadtsiegel den Weg zurück nach Hause gefunden haben“, betont Norbert Cruse vom Anno-Museumskreis, der das Propsteimuseum in Belecke betreut. „Sie ergänzen unsere Sammlung, in der sich bereits kirchliche Siegelstempel befinden.“