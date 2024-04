Historische Orgel in Reiste feiert Jubiläum

Die historische Kirchenorgel in der St. Pankratius Pfarrkirche in Reiste darf in diesem Jahr auf ihr 170- jähriges Bestehen zurückblicken. Die Orgel in Ihrer heutigen Form wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und im Jahr 1854 eingeweiht. Dabei wurden auch Pfeifen aus einer Vorgängerorgel von 1633 wiederverwendet. Der historische Pfeifenbestand mit seiner fast 400-jährigen Geschichte macht die Orgel in Reiste heute zu einem überregionalen wertvollen Denkmal.

Anlässlich des Orgeljubiläums konnte der Verein „Projekt Reister Orgel“ ein kleines Veranstaltungsprogramm zusammenstellen, dass der 1. Vorsitzende Andreas Plett auf der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung vorstellen konnte. Am 30. April wird für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Reiste ein Mitmachkonzert angeboten, in dem der Musikpädagoge Friedhelm Bruns alias „Orgelbauer Fröhlich“ den Kindern die Funktionsweise der Orgel vorstellen wird. Für Interessierte bietet der Verein am 15. Mai um 18.30 Uhr eine Orgelführung in der Kirche an. Am Sonntag, den 22. September wird der Iserlohner Dekanatskirchenmusiker Tobias Leschke mit einem Orgelkonzert zu Gast sein. Ein weiteres Konzert-Highlight ist im Herbst zu erwarten: Dann wird der aus Süddeutschland stammende Organist Patrick Gläser mit seiner Reihe „Orgel rockt“ in Reiste Station machen und beweisen, dass auch Rock, Pop und Filmmusik auf einer Orgel erklingen können. Der Termin für dieses Konzert wird noch bekannt gegeben.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Orgelfördervereins wurde der 2. Vorsitzende Elmar Habbel nach 16-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Vorstand verabschiedet. Für die Position des 2. Vorsitzenden konnte David Glöckner aus Reiste gewonnen werden, der von der Versammlung einstimmig in das Amt gewählt wurde.

Weitere Informationen zur Orgel und zu den Konzerten finden sich unter www.projekt-reister-orgel.de.