Himmel und Erde – Spiritueller Sommer 2023

Für die Zeit vom 07. Juni bis zum 10. September 2023 plant das „Netzwerk Wege zum Leben.“ wieder einen „Spirituellen Sommer“. Interessierte Akteurinnen und Akteure, sind auch in diesem Jahr wieder herzlich eingeladen, sich mit Angeboten zu beteiligen.

Gesucht werden Veranstaltungen, die vermitteln, was wir über Himmel und Erde aus den Natur-, Kultur- und Geisteswissenschaften wissen. Oder die dazu einladen, Himmel und Erde neu und intensiv(er) wahrzunehmen: in der Natur, in der Musik, in der Kunst, in Meditation und Gebet. Ein dritter Zugang ist die Frage nach der Verantwortung, die wir Menschen für den Umgang mit Himmel und Erde.

Die renommierte Veranstaltungsreihe findet im Hochsauerlandkreis und darüber hinaus in den Nachbarkreisen statt. Begleitet wird sie von Impulsen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region und ganz Deutschland. Ein hochwertiges Magazin mit einer Programmübersicht und vertiefenden Beiträgen zum Thema sowie ein digitaler Veranstaltungskalender werden über die Angebote informieren.

Wer gerne am Programm mitwirken möchte, findet unter www.wege-zum-Leben.com weitere Informationen und kann sich noch bis zum 28. Februar 2023 unter info@wege-zum-leben.com mit dem Netzwerk Wege zum Leben in Verbindung setzen.