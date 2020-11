Hightech-Produkte entstehen im Industriepark Nord in Warstein-Belecke

Amerikanische an der Technologiebörse gelistete Firma hat ein Standbein im Belecker Industriegebiet

Mit einem Dimmer kann man die Helligkeit des Lichts im Haus regeln. Ähnliche Anwendungen gibt es auch in der Industrie, nur sind hier die Anforderungen ungleich komplexer und mit einem erheblich höherern Leistungsbereich von bis zu 3,5 Megawatt. „Für hoch sensible industrielle Anwendungen ist es wichtig, den Stromfluss oder die Leistung genauestens und völlig schwankungs­frei zu regeln. Seit fast 50 Jahren entwickeln und vertreiben wir hier Thyristor-Leistungssteller, die dies können“, erläutert Prokurist der Advanced Energy Industries GmbH, Andreas Breitkopf. Wirtschaftsförderer Dirk Risse besuchte im Rahmen der Reihe „Unser Mittelstand“ das Unternehmen im Industriepark Nord in Warstein-Belecke.

Advanced Energy Industries (AE) mit Firmensitz in Fort Collins (Colorado, USA) wurde 1981 gegründet. Mit seinen ca. 10.900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 800 Millionen Dollar ist das NASDAQ-Unternehmen global führend im Bereich Design und Herstellung hochentwickelter Lösungen für präzise Energieumwandlung, -messung und -steuerung für Anwendungen und Prozesse.

2014 hat AE den Geschäftsbereich Power Controller Systems (kurz: PCS) / Thyristor-Leistungssteller von der in Belecke ansässigen AEG gekauft und 2016 in den Industriepark Nord umgesiedelt. Am Standort Belecke sind zurzeit 25 Mitarbeiter beschäftigt, die sich aufteilen auf Entwicklung, Vertrieb, Produktmanagement, Einkauf, Versand und Marketing der Thyristor-Leistungssteller Produktserien, davon sind gut die Hälfte Ingenieure.

„Wir fühlen uns unter dem Dach von AE an dem neuen Standort sehr wohl und freuen uns darüber, dass AE die Sparte Leistungssteller als eine von insgesamt zehn Produktlinien weiterhin in Belecke betreibt“, sagt Andreas Breitkopf. Er verantwortet sowohl die Firma in Belecke als auch eine weitere Niederlassung am Produktionsstandort Frankfurt am Main als Geschäftsführer.

Made in Germany hat auch bei der amerikanischen AE einen hohen Stellenwert. „Jahrzehnte lange Erfahrung stecken in Design und Funktionalität der Thyro-PX®-Serie. Der Thyro-PX-Leistungssteller eignet sich für Transformatorlast, ohmsche Last und für Heizelemente, in elektrischen Glas-, Metall und Keramiköfen“, ergänzt Kathrin von Rein, die für das Marketing in der PCS-Gruppe weltweit verantwortlich ist. Die Produkte werden überall da eingesetzt, wo hohe Temperaturen elektrisch sehr genau geregelt werden müssen, wie bei der Glasherstellung (z.B. Smartphonedisplays, Glasscheiben). Die Spritzgussteile für die meisten Gerätetypen werden ebenfalls in der Stadt Warstein bei einer Firma in Suttrop in langjähriger Zusammenarbeit mit entsprechendem Know-how gefertigt.

„Wir freuen uns sehr, dass ein so renommiertes international agierendes Unternehmen sich für eine Niederlassung in der Stadt Warstein entschieden hat“, freut sich Wirtschaftsförderer Dirk Risse. „Es ist Klasse, dass Kooperationen mit weiteren heimischen Firmen daraus entstehen und die Arbeitsplätze in unserer Heimatstadt sichern.“ AE forscht ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte, um sie kompakter zu gestalten, oder auch um sie fit für die Zukunft – Stichwort Industrie 4.0 – zu machen.