Hightech für die Augen – sieh mal an!

Bei Optik Böhle in Schmallenberg macht modernste Technik vieles sichtbar.

„Es geht nicht nur um Brillen, es geht um gutes und gesundes Sehen“, betont Jürgen Böhle, Gründer und Inhaber von Optik Böhle. Schon als junger Mann hat ihn das Auge, das Sehenkönnen, fasziniert. Etwa 85 Prozent aller Sinneseindrücke werden über die Augen wahrgenommen. So war es für ihn von Anfang an klar: „Das will ich beruflich machen.“ Der staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister Jürgen Böhle führt seit über 36 Jahren sein Geschäft „Optik Böhle“ in der Schmallenberger Innenstadt. 1988 kam der Kölner nach Schmallenberg, weil hier ein Augenoptikbetrieb zum Verkauf stand und er den Schritt in die Selbstständigkeit starten konnte.

Unzählige Auszeichnungen hat der Fachmann für das perfekte Sehen in den vergangenen Jahrzehnten erhalten. Zu den Top-100-Augenoptikern in Deutschland zu gehören, war sicherlich vor einigen Jahren ein zusätzlicher Ritterschlag. Inwiefern hat sich das Angebot der Optiker verändert? Wettbewerb und Internethandel, ist das ein Thema für ihn? Was hat sich im Laufe der Zeit genau verändert? Jürgen Böhle muss kurz überlegen: „Optiker-Kollegen gab es damals wie heute reichlich. Das habe ich nie als Problem gesehen. Ganz im Gegenteil. Mir war und ist es immer wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein – in puncto Wissen, Technik und Design. Und dafür stehen mein Team und ich.“ Daher nehmen er und sein Team regelmäßig an Weiterbildungen und Besuchen auf Fachmessen teil.

„Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist es sehr spannend, was wir unseren Kunden heute bieten können, welche fortschrittlichen Bewertungen möglich sind“, berichtet der Optikermeister. So kann er zum Beispiel eine Risikobewertung mittels KI vornehmen – mit der sogenannten Funduskopie. „Diese Kamera habe ich gekauft, weil sie für unsere Kunden einen ex tremen Mehrwert hat“, berichtet Böhle. Bei dieser Augenhintergrund-Analyse werden Bilder der Netzhaut beider Augen aufgenommen. Diese Bilder werden dann durch KI ausgewertet. Dabei vergleicht der trainierte Algorithmus innerhalb von Sekunden die Aufnahmen mit 2,5 Millionen Aufnahmen aus seiner Datenbank.

So erfolgt bei diesem Augencheck eine Risikoeinschätzung für mögliche Augenkrankheiten. Diese sind Glaukom (Grüner Star), diabetische Retinopathie (eine Erkrankung der Netzhaut bei fortgeschrittener Diabetes, die zum Verlust der Sehschärfe führt) und AMD (altersbedingte Makuladegeneration). Darüber hinaus kann das potenzielle Risiko eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes auf dieselbe Weise ermittelt werden.

Ein weiteres Thema, das Jürgen Böhle sehr am Herzen liegt, ist die Kinderoptometrie. Seit über acht Jahren ist der Augenoptikermeister auch ausgebildeter Kinderoptometrist und kümmert sich um die Entwicklung des Sehens in jungen Jahren. Nicht nur für schulische Leistungen ist die Gesundheit der Augen wichtig, sie sorgt auch für mehr Lebensqualität. Die Anzahl der Kinder, die kurzsichtig (myop) sind, steigt stark an. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass Kinder, aber auch Erwachsene mehr Zeit vor elektronischen Geräten, wie z.B. Fernseher, Computerbildschirm, Tablet und Smartphone verbringen und sich somit immer seltener im Freien aufhalten. Umso wichtiger ist es, für diese Kinder und deren Eltern frühzeitig Auffälligkeiten zu erkennen und individuelle Lösungen zu erstellen, wie z.B. mit speziellen Brillengläsern, die ein Fortschreiten der Myopie erwiesenermaßen verlangsamen. Wird diese nicht behandelt, erhöht sich das Risiko, im Erwachsenenalter potenzielle Augenkrankheiten zu entwickeln, dazu gehören u.a. Netzhautablösungen und Grüner Star.

In einer Zeit, in der digitales Arbeiten die Augen vieler Menschen stark fordert, hat sich das Team von Optik Böhle längst auf die neuen Bedürfnisse eingestellt und auf den Alltag moderner Kunden abgestimmt. „Besonders jüngere Menschen kommen immer häufiger mit Sehproblemen zu uns“, berichtet Herr Böhle. „Und“, ergänzt er, „wir sehen unsere Aufgabe darin, nicht nur Brillen zu verkaufen, sondern auch die Gesundheit der Augen langfristig zu schützen, indem wir immer einen Schritt voraus denken und handeln. Ein klarer Vorteil, zu sehen, was wirklich zählt. Mittels unserer digitalen Sehanalyse können wir die individuellen Sehanforderungen unserer Kunden ermitteln und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.“

Neben der optimalen Augenprüfung bietet Optik Böhle noch viele weitere Angebote: modische Brillenfassungen, eine große Auswahl an Sonnenbrillen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Sehtests mit und ohne Termin, Kontaktlinsenanpassungen, Anpassungen vergrößernder Sehhilfen, Führerscheinsehtests, Reparaturen in der eigenen Werkstatt und vieles mehr.

Quelle: WOLL Magazin

Zusammen mit seinem eingespielten Team – den Augenoptikergesellen Katharina Lißek, Yvonne Eben und Mattis Nölling – sorgt der ehemalige Rheinländer dafür, dass keine Wünsche offenbleiben.

Abschließend sei die Frage an den 67-jährigen Jürgen Böhle erlaubt: Wie lange möchte er seiner Berufung noch nachgehen? Er schmunzelt und sagt: „Solange es mir Spaß macht und ich mein Wissen weitergeben kann – und das bleibt auch erstmal so.“