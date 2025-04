Hier macht der Osterhase Höhenmeter

Natur und Tiere kennenlernen in den Ferien

Berge, Tiere, frische Luft und jede Menge Abenteuer für die gesamte Familie machen die Osterzeit besonders erlebnisreich. All dies und jede Menge coole Freizeitabenteuer erleben Familien über die Ostertage hinweg in der Urlaubsregion Willingen.

Der Familienbauernhof Faß ist mit seinen vielen Tieren und der großen Spielscheune ein wahres Paradies für Kinder. Sie lieben es, im Kuhstall beim Melken zuzuschauen, Esel, Kaninchen und die kleinen Lämmchen zu streicheln, die im Frühjahr das Licht der Welt erblickt haben. Reitkuh Mila wartet dann schon geduldig darauf, die Minis ein paar Runden durch die Reitbahn zu tragen. Zweimal die Woche und unter anderem am Ostermontag finden die Bauernhoferlebnistage für angemeldete Besucher statt.

Reiten auf Kuh und Pony

Mit so viel Erfahrung sind die Kinder fit fürs Ponyreiten. Das geht nicht nur auf dem Familienbauernhof Faß, sondern auch auf dem Hof Wilke Mühle in Usseln, idyllisch im malerischen Diemeltal gelegen. Die Mühle steht heute still. Inzwischen findet in dem Traditionsunternehmen Reit- und Kutschbetrieb statt. Bei einer Schnupperstunde lernen nicht nur Kinder die ersten Schritte „hoch zu Ross“ kennen. Vielleicht noch eine Kutschfahrt mit Picknick? Den Landerlebnissen sind fast keine Grenzen gesetzt.

„Echte“ Osterhasen sehen

Eine beliebte Tradition ist der Osterspaziergang, der auch gern in eine kleine Wanderung ausgedehnt wird. Dabei kann die Familie nicht nur einfach nach Eiern suchen. So ganz nebenbei erblicken aufmerksame Kids im Rothaargebirge einen echten Hasen, einen Fuchs oder sogar ein Reh. Wiesen, Feldränder und Wegraine präsentieren als Ostergruß die ersten Frühjahrsblüher.

Dem Himmel so nah

Ein Himmelsspaziergang passt wunderbar zum Osterfest. Den Wolken ganz nah sind die Besucher des Skywalk Willingen. Die längste freischwingende Fußgängerhängebrücke der Welt schwebt luftige 100 Meter über dem romantischen Strycktal. Der Besuch der angrenzenden Mühlenkopfschanze bietet sich dabei an. Oben im „Adlerhorst“ eröffnet sich ein fast noch prächtigerer Ausblick.

Kinder lieben Tiere

Noch mehr Tiere und das sogar aus nächster Nähe bietet der Wild- und Freizeitpark Willingen. Unter den über 300 Tieren und rund 80 Arten sind viele, die im Upland beheimatet sind oder waren. Zum Beispiel Dam-, Rot- und Sikawild, Wildschweine und Wildkatzen. Sogar ein Bär und einige exotische Tiere sind zu sehen. Eine echte Attraktion ist die Greifvogelschau. Besonders lieben werden die Kids die Streichelwiese mit vielen niedlichen, liebenswerten Tieren.

Auf vielen kindgerechten Wanderwegen entdeckt die Familie gemeinsam die Natur und lernt auf spielerische Weise Tiere und Vegetation kennen. Dazu gehören Rikes Raupenweg, Linnes Schatz und der Kyrillpfad auf dem Ettelsberg, der Vulkanpfad, der Goldpfad und viele mehr.

Die Natur lieben lernen

Willingen vereint viele der schönsten Naturschutzgebiete von Sauerland und Waldecker Land. Kahler Pön, Neuer und Alter Hagen, Osterkopf, Jägers Weinberg oder Grotenberg gewähren seltenen Tieren und Pflanzen Schutz und Heimat. Entlang der Diemel haben sich Biber ihr Refugium geschaffen – und die Menschen lassen sie. Bei einem Ausflug in den Lebensraum der zweitgrößten Nager der Welt zeigt der Landschafts- und Geoparkführer den Teilnehmern, wie Biber leben und wie Mensch und Tier gut miteinander auskommen.

Sparen, ohne zu verzichten

So ein erlebnisreicher Osterurlaub muss nicht teuer sein. Wandern und Naturgenuss sind gratis. Beim Besuch der vielen Willinger Freizeiteinrichtungen hilft der Familienpass das Urlaubsbudget zu schonen. Passinhaber besuchen damit zwölf der beliebtesten Freizeiteinrichtungen gratis. Der Preis ist unschlagbar: 49€ pro Erwachsener und 39€ pro Kind (4-14 Jahre). Alle Angebote genutzt, erleben Erwachsene Freizeitangebote in einem Wert von 96€, Kinder in einem Wert von 76€.

Kontakte Tourist-Informationen

Tourist-Information Willingen

Am Hagen 10

34508 Willingen (Upland)

Tel. +49 (0) 5632 / 9694353

Fax. +49 (0) 5632 / 9694395

willingen@willingen.de

www.willingen.de