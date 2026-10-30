Hier kannst du was bewegen

Große Maschinen, moderne Technik, echte Baustellen: Wer bei Knoche in Dorlar eine Ausbildung beginnt, lernt einen Beruf, bei dem man am Ende des Tages sehen kann, was man geschafft hat.



Straßen bauen, Beton verarbeiten, Maschinen bedienen, Leitungen verlegen oder Baustellen organisieren: Das Bauhandwerk ist vielseitiger, als viele denken. Beim Familienunternehmen Josef Knoche in Schmallenberg-Dorlar können junge Menschen zwischen sechs Ausbildungsberufen wählen.



Gesucht werden künftige Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer, Tiefbaufacharbeiter und Land- und Baumaschinenmechatroniker. Auch die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement ist möglich.



„Das Gute am Bau ist: Am Abend sieht man, was man gemeinsam geschafft hat.“



Dabei hat modernes Bauen längst nicht mehr nur mit Muskelkraft zu tun. GPS-gesteuerte Maschinen, digitale Vermessung und 3D-Technik gehören ebenso zum Arbeitsalltag wie handwerkliches Können. Wer Technik mag und gerne praktisch arbeitet, findet hier spannende Aufgaben.



Vom ersten Tag an im Team

Auszubildende lernen von erfahrenen Kollegen und übernehmen Schritt für Schritt mehr Verantwortung. Denn auf der Baustelle kommt es auf jeden an.



„Als Azubi gehörst du dazu. Du lernst jeden Tag etwas Neues und kannst immer mehr selbst machen.“



Und nach der Ausbildung? Dann stehen viele Wege offen. Facharbeiter werden gebraucht. Mit Erfahrung und Weiterbildung sind Spezialisierungen, Meisterqualifikation und verantwortungsvolle Aufgaben auf der Baustelle möglich.



„Eine Ausbildung ist bei uns kein Endpunkt. Sie kann der Anfang einer echten Karriere sein.“



Das macht eine Ausbildung bei Knoche auch für junge Menschen interessant, die im Sauerland bleiben möchten. Sie lernen einen modernen Beruf, arbeiten in einem starken Team und gestalten mit ihrer Arbeit die Region mit.



Nicht nur zugucken. Nicht nur darüber reden. Selber machen.

Quelle: WOLL-Magazin