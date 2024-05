„Hier ist das Tor zum Sauerland!“

Golfclub Westheim feiert 25-jähriges Jubiläum

Das Land der tausend Berge ist allgemein als touristisch herausragende Mittelgebirgslandschaft und ebenso starke Wirtschaftsregion bekannt. Weniger bekannt dürfte die Tatsache sein, dass das Sauerland über zahlreiche attraktive Golfplätze verfügt. Einer davon befindet sich auf dem Hoppenberg in Marsberg- Westheim, dem östlichen Tor zum Sauerland. In diesem Jahr feiert der junge Golfclub Westheim e.V. sein 25-jähriges Clubjubiläum. Mit Beginn des neuen Jahres hat der Golfclub e.V. den bis dahin gepachteten Golfplatz käuflich erworben.

Quelle: privat

Quelle: privat

Preisgünstiger, ökologisch orientierter Golfclub für Jedermann

Trotz seines noch jungen Alters hat der Golfclub Westheim e.V. eine außerordentlich wechselvolle Geschichte hinter sich. Bereits 1991 wollten Golfinteressierte in Marsberg einen Golfplatz bauen. Es wurde der Golfclub Marsberg e.V. gegründet. Gab es damals gerade mal zwei Golfspieler in Marsberg, so sind heute mehr als 400 Marsberger Mitglied eines anerkannten Golfclubs. Der Golfclub Marsberg e.V. hatte damals, mangels Interesses einiger wichtiger Mitglieder und auch wegen fehlender Unterstützung der Kommune, keine Chance, einen Golfplatz zu bauen. 1996 wurde ein Antrag auf landesplanerische Anpassung einer Fläche von etwa 120 Hektar auf dem Hoppenberg vom Eigentümer Josef von Twickel gestellt. Eine Gruppe von Aktiven des alten Clubs entschloss sich im Jahre 1999, mit Unterstützung durch den ehemaligen TuS-Vorsitzenden Franz-Josef Weifen, eine Golfabteilung im Turn- und Sportverein TuS Westheim zu gründen. Die Vision wurde vorangetrieben von Dr. med. Wolf-Peter Otto: Es sollte ein Golfclub nach dem Muster der Dorfclubs in Schottland ohne Meisterschaftsplatzambitionen sein, ein Platz für Jedermann.

Quelle: privat

Fantastisches Gelände für 18 Golflöcher und sechs Löcher als kostenfreier öffentlicher Golfplatz

Im Herbst 1999 begeisterten sich 70 Mitglieder (vorwiegend Nichtgolfer) für diese Idee und traten der neuen Abteilung im TuS Westheim bei. Heute, nach 25 Jahren, ist daraus der Golfclub Westheim e.V. entstanden. Dem Golfclub steht ein fantastisches Gelände für mehr als 36 Golflöcher zur Verfügung. Das Golfgelände mit einem herrlichen Weitblick liegt idyllisch schön. Unmittelbar neben dem Golfplatz befindetnsich eine Tennisanlage mit drei Plätzen und ein schöner Kinderspielplatz sowie ein Fußballrasenplatz, auf dem Toben erwünscht ist. Mit einem neuen Logo und einem rappelvollen Terminkalender startet der Golfclub Westheim e.V. in diesem Jahr in eine neue Ära.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Sonntag, 5. Mai – Turnier des Vorstandes

Sonntag, 9. Juni – Tag der offenen Tür – 25 Jahre Golfclub Westheim e.V.