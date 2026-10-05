Hier hat Handwerk Zukunft

Ausbildung, Karriere und Verantwortung: Bei Vollmers-Dünnebacke zeigt sich, welche Perspektiven modernes Handwerk im Sauerland bietet. Mit Luise Schauerte gehört eine der besten Nachwuchskräfte zu diesem Familienunternehmen – und mit Leon Vollmers-Dünnebacke übernimmt eine junge Generation Verantwortung.



Wenn eine Auszubildende für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet wird, ist das zunächst ihr ganz persönlicher Erfolg. Für Vollmers-Dünnebacke ist die Auszeichnung von Luise Schauerte als beste Auszubildende ihres Berufs aber auch eine Bestätigung dafür, welchen Stellenwert Ausbildung und Nachwuchsförderung im Unternehmen haben.



Vollmers-Dünnebacke steht seit Jahrzehnten für anspruchsvolles Handwerk und moderne Raumgestaltung. Maler- und Lackiererhandwerk, Parkett- und Bodenverlegung, Raumausstattung, Trockenbau und individuelle Wohnkonzepte gehören zum vielseitigen Spektrum. Wer hier eine Ausbildung beginnt, lernt deshalb weit mehr als einen einzelnen handwerklichen Arbeitsbereich kennen.



Vom Azubi bis zum Meister

Ausbildung soll bei Vollmers-Dünnebacke der Einstieg in eine langfristige berufliche Entwicklung sein. Junge Menschen erhalten die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, sich fachlich weiterzubilden und ihre eigenen Stärken zu entdecken. Angeboten werden unter anderem Ausbildungen im Maler- und Lackiererhandwerk sowie im Einzelhandel. Danach stehen viele Wege offen – vom Gesellen über Spezialisierungen und Weiterbildungen bis hin zum Meister und zu Führungsaufgaben.



Wie weit dieser Weg führen kann, zeigt auch Leon Vollmers-Dünnebacke. Als Malermeister, Parkettlegermeister und Gebäudeenergieberater verbindet er mehrere Qualifikationen miteinander. Jetzt übernimmt der junge Handwerksmeister aus der Familie die Verantwortung für das Unternehmen und führt Vollmers-Dünnebacke in dritter Generation weiter.



Moderne Arbeit mit Sauerländer Wurzeln

Damit treffen bei Vollmers-Dünnebacke zwei Dinge zusammen, die für die Zukunft des Handwerks entscheidend sind: Erfahrung und neue Ideen. Digitalisierung, moderne Materialien und Techniken, Energieeffizienz und anspruchsvolles Design verändern die Berufsbilder. Geblieben sind handwerkliches Können, Teamarbeit, Zuverlässigkeit und die Freude daran, am Ende des Tages zu sehen, was man geschaffen hat.



Mit seinen Standorten in Schmallenberg, Winterberg und Lennestadt bietet das Unternehmen berufliche Perspektiven mitten im Sauerland. Die Botschaft an junge Menschen ist dabei einfach: Wer Lust auf Handwerk, Gestaltung und den Umgang mit Menschen hat, muss für eine spannende Karriere nicht in die Großstadt gehen.



Luise Schauerte hat gezeigt, was mit einer guten Ausbildung möglich ist. Und Leon Vollmers-Dünnebacke zeigt, wohin ein Weg im Handwerk führen kann: bis an die Spitze eines Unternehmens.

Mehr über Ausbildung und Karriere:

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Quelle: HWK Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Karriere und Ausbildung