HEUMES SCHEUNE auf dem Herschede

Rasten im Sauerland

Über den Gipfeln verschnaufen und genießen …

Der Blick vom, auf über 500 Meter hoch gelegenen und in der Landschaft verstreuten Dörfchen Herschede (bei Arpe), über die Weiten des Sauerlandes ist einmalig und beeindruckend. Fernab der bekannten Qualitätswanderwege erschließen sich den Wanderern und Sonntagsspaziergängern fantastische Ausblicke bis hinüber zu den höchsten Bergen des Sauerlandes. Die Schönheit des Sauerlandes liegt dem beeindruckten Betrachter zu Füßen und ein leichtes Überheblichkeitsgefühl könnte ihn ereilen.

Als Belohnung für die Anreise zu Fuß oder mit dem Auto, Motorrad oder Fahrrad (Parkmöglichkeiten gibt es an vielen Stellen entlang des Gemeindeweges) lockt seit einiger Zeit an Sonn- und Feiertagen, am Ende der Straße, eine kleine, rustikale Hütte. Hier gibt es die üblichen Erfrischungsgetränke und immer leckeren Kuchen oder frische Waffeln. Heike und Andre Voss vom Eventlokal HEUMES SCHEUNE haben begonnen, hier ein neues gastronomisches Ziel zu errichten. Anfahrt nach Herschede über die Kreisstraße von Bracht nach Oedingen oder aus Richtung Cobbenrode über die Gemeindestraße. Die geparkten Autos und Wanderer zeigen den Weg.