Buchtipp: Heimatroman „Herzbömmsken“

Wenn Märchen im Sauerland ein Zuhause finden

Mit „Herzbömmsken“ gelingt Anke Terrasi ein Heimatroman, der das Sauerland auf ungewöhnliche Weise mit der Welt der Märchen und Sagen verbindet. Im Mittelpunkt steht Tuala, eine Märchenprinzessin, die aus ihrer vertrauten Welt ins Sauerland gelangt und dort eine völlig neue Welt, Freundschaft und schließlich auch Liebe entdeckt und Festus, ein Holle, der versucht, das Leben der Hollen zu retten.



Sauerländer Begriffe, Traditionen und Orte verschmelzen mit bekannten Märchenfiguren zu einer fantasievollen Erzählung, die zugleich vertraut und überraschend neu wirkt. Im Mittelpunkt stehen facettenreiche Figuren, deren Abenteuer von Humor, Herzlichkeit und einer spürbaren Verbundenheit zur Heimat getragen werden. Besonders die Hollen aus dem Sauerland verleihen der Geschichte ihren ganz eigenen Charme. Gleichzeitig greift der Roman Themen wie Zusammenhalt, Dankbarkeit und den Wandel unserer Zeit auf, ohne dabei belehrend zu wirken. Vielmehr regt er dazu an, den Blick wieder für die kleinen Wunder des Alltags zu öffnen.



Sprachlich überzeugt das Buch mit lebendigen Bildern, liebevollen Dialogen und vielen regionalen Besonderheiten. Die eingestreuten sauerländischen Begriffe schaffen eine authentische Atmosphäre und machen die Lektüre für Einheimische zu einem besonderen Vergnügen. Wer das Sauerland kennt, dürfte zahlreiche Anspielungen wiedererkennen und wer die Region noch nicht kennt, bekommt Lust, sie selbst zu entdecken. Auch das hinzugefügte Glossar am Ende des Buches kann für jene Leser durchaus eine Hilfe darstellen.



„Herzbömmsken“ ist ein warmherziger Heimatroman voller Fantasie, Humor und einer Prise Magie. Ein Buch, das klassische Märchenmotive mit moderner Heimatverbundenheit kombiniert und zeigt, dass die schönsten Geschichten oft direkt vor unserer Haustür beginnen.

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Hermann-J. Hoffe

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Herzbömmsken – Heimatroman

Autorin: Anke Terrasi

WOLL-Verlag

ISBN 978-3-912023-14-5

208 Seiten

14,90 Euro