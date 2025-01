Herzblut und Heimat

Petra und Johannes Kleine und ihre Blechprofis

Als Anerkennung für den kontinuierlichen unternehmerischen Erfolg gepaart mit sozialem Engagement in der Region wurde das Madfelder Unternehmen VOSS – Die Blechprofis im Herbst als Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet. Hinter dem Unternehmen stehen zwei echte Sauerländer Köpfe mit viel Leidenschaft für ihr Tun: Petra und Johannes Kleine.

„Die Blechprofis sind Macher, die aus Blech etwas fertigen können, die sich auf ihre Kunden einstellen und deren Wünsche umsetzen“, so Johannes Kleine. „Wir realisieren alles, was Menschen aus Blech, aber auch beispielsweise aus Aluminium oder Edelstahl haben möchten“, ergänzt Petra Kleine. Das Unternehmen VOSS – Die Blechprofis wurde 1967 von dem Ingenieur Heinz Voss und seiner Frau Doris gegründet. Das erste Produkt waren Allwetterverdecke für Traktoren und Schlepper. Ein für die damalige Zeit fast revolutionäres Produkt, gab es die seinerzeit noch kleinen Traktoren noch nicht mit komfortablen und schallgeschützten Führerhäusern. Heute sind die Blechprofis nicht nur im Sauerland als Spezialist für individuelle und hochwertige Produkte aus dünnem und dickerem Blech bekannt und geschätzt.

Das Unternehmen wird inzwischen in zweiter Generation von Tochter Petra Kleine und ihrem Mann Johannes geführt. „Ich habe im In- und Ausland studiert und später im Marketing gearbeitet. Es hat mich gereizt, so etwas Großes anzupacken, und ein Unternehmen in seiner gesamten Breite zu führen.“ Schon seit 1993 ist Petra Kleine nun bei den Blechprofis dabei. „Mein Vater hätte nie von mir verlangt, das Unternehmen weiterzuführen, aber ich habe schnell gemerkt, dass es mein Leben ist.“ Nach ihrer Hochzeit 1995 kam auch Johannes Kleine mit in den Betrieb. Er ist staatlich geprüfter Techniker und passt ganz hervorragend zu den Blechprofis: „Wir teilen die kaufmännischen und technischen Aufgaben untereinander auf und ergänzen uns so ganz wunderbar.“

Die Menschlichkeit im Fokus

„Eine Firma darf nicht nur mit Blick auf die Umsatzzahlen, sondern muss auch nach Werten geführt werden“, erklärt Petra Kleine. „In vielen Unternehmen geht die Menschlichkeit verloren. Wir möchten jeden Menschen so behandeln, wie wir auch behandelt werden möchten.“ Johannes Kleine: „Woanders ist der Mensch eine Nummer. Bei uns ist der Mensch ein Mensch, und das bleibt auch so. Wir sind hier alle per ‚du‘. Und wir sagen beide: Wenn etwas ist, sprecht uns an.“ In dem Zusammenhang war es den Blechprofis wichtig, dass sie sich auch als familienfreundliches Unternehmen zertifizieren lassen. „Da geht es zum Beispiel um flexible Arbeitszeiten und darum, Rücksicht darauf zu nehmen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich um ihre Kinder oder pflegebedürftige Angehörige kümmern müssen. Aber eben auch darum, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie bei uns einen sicheren Arbeitsplatz haben und sie uns wichtig sind.“

Auch der Standort Madfeld im Sauerland ist den beiden wichtig. „Wir sind hier fest verwurzelt, es ist unsere Heimat. Und wir sind ein gutes Beispiel, dass es auch in den Dörfern gute Arbeitsplätze gibt. Madfeld ist ein modernes Dorf. Es ist ein lebendiges Dorf. Wir versuchen das immer zu unterstützen.“

50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit bei VOSS – Die Blechprofis beschäftigt. „Höher, weiter, schneller ist nicht unser Ding. Wir setzen auf qualitatives Wachstum“, erklärt Petra Kleine. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, in dieser Größenordnung zu bleiben, um den persönlichen Kontakt zu jedem einzelnen zu halten.“ Auch junge, motivierte Menschen sind in Madfeld gern gesehen: „Wenn man im Leben etwas bewegen will und an sich glaubt, dann hat man sehr gute Chancen hier im Sauerland. Und es gibt kaum ein Fleckchen auf der Welt, der schöner ist.“