Herz, Hupe und Heimat

MINI-Fans aufgepasst! Am 26. Juli 2025 wird das Schmallenberger Sauerland wieder zum rollenden Treffpunkt für kleine Autos mit großer Persönlichkeit: Zum siebten Mal findet das beliebte „HSK Stochen“ statt – ein bundesweites Event für MINI-Fahrer, das längst mehr ist als eine gemeinsame Ausfahrt.

Herzblut und Verrücktheit

Hinter der Veranstaltung stehen Sonja und Michael Schrewe, selbst passionierte MINI-Enthusiasten, die das Event mit viel Herzblut und der Unterstützung eines 15-köpfigen Teams organisieren. Und das mit Erfolg: Die 160 Startplätze waren in nur sechs Minuten ausgebucht. Die rund 70 teilnehmenden Teams verbinden das Ganze mit einem Kurzurlaub im Schmallenberger Sauerland. Kein Wunder:

Es geht hier nicht nur ums Fahren, sondern um Freundschaft, Landschaft und ein kleines bisschen Verrücktheit ist auch im Spiel.



Das diesjährige Motto: „Get ready for take off!“ Was genau dahintersteckt, bleibt bis zum Tag der Veranstaltung geheim. Spannung gehört zum Konzept. Treffpunkt ist ab 9:30 Uhr an der Skihütte Westfeld, wo zum „Boarding“ in der stilechten „Flughafen-Lounge“ Kaffee und Frühstück serviert werden. Dann geht’s los: Drei Gruppen touren auf ausgewählten Routen durch das Hochsauerland. Jeder MINI folgt dabei seinem eigenen QR-Code. Stressfrei, ohne Zeitvorgaben, einfach mit Genuss.

Sauerländer Herzlichkeit

An den drei Zwischenstationen warten kleine Spielchen, Leckereien wie Waffeln, Kartoffeln aus dem Schweinepott oder Kuchen sowie Begegnungen mit anderen MINI-Fans. Besonders charmant: eine Station wird traditionell von drei Generationen der Familie Schrewe betreut. MINI-Kultur trifft Sauerländer Herzlichkeit.

Ab 17 Uhr rollen alle zurück nach Westfeld, wo der Abend bei einem gemeinsamen Essen ganz in MINI-Manier ausklingt: locker, bunt, familiär. Es geht bei „HSK Stochen“ nicht ums Gewinnen, sondern ums Gemeinsam-Sein. Eine Community, die verbindet, mit Erinnerungen, die bleiben. (hh)



Weitere Infos zum Event: