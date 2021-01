Hervorragender Service und Vielseitigkeit

Autohaus Bunse in Marsberg

Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Auto ist schmutzig, die Winterreifen müssen aufgezogen werden und die Instrumententafel zeigt schon seit ein paar Kilometern an, dass da irgendetwas nicht stimmt. Aber eigentlich haben sie nicht viel Zeit und müssten unbedingt Ihre E-Mails checken… Ach, und dann ist ja auch noch die nächste Hauptuntersuchung überfällig…

Das hört sich erst mal nach einer Menge Stress an. Aber das muss nun wirklich nicht sein. Zumindest dann nicht, wenn Sie das Autohaus Bunse kennen. Denn während Sie Ihr Auto hier in kompetente Hände abgeben, können Sie gleich nebenan im „Café R7 und Diner“, das von der Bunse GmbH an die Bäckerei Runte verpachtet wurde, erst mal einen schönen Kaffee gönnen und dabei ganz in Ruhe ihre Mails durchgehen.

Quelle: WOLL BMWD

Währenddessen kümmern sich die kompetenten Mitarbeiter des Ford-Autohauses um ihr Auto. Stichwort Kompetenz: Vier der 18 Mitarbeiter tragen einen Meistertitel. Ihr Auto ist also in den allerbesten Händen. „Und die Dekra-Untersuchungen machen wir auch gleich mit“, ergänzt Ralf Bödeker, der seit zwölf Jahren Mitgeschäftsführer des Unternehmens ist.

Nachdem die Mitarbeiter in der Werkstatt Ihr Auto wieder in Ordnung gebracht, die Reifen gewechselt und die Hauptuntersuchung durchgeführt haben, kommt Norbert Weber ins Spiel. Norbert ist der Mann an der Waschstraße, der dafür sorgt, dass jedes Fahrzeug blitzeblank an seinen Besitzer übergeben wird. “Norbert ist schon seit 1981 bei uns“, berichtet uns Geschäftsführer Ralf Bödeker“, „Wir haben beide im gleichen Jahr bei der Firma angefangen.“

Ralf Bödeker hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt. Ihm liegt das Motorenöl quasi im Blut. Das erkennt man gleich, wenn man sein Büro betritt: An den Wänden hängen Fotos von Rennwagen – seinen Rennwagen – denn Bödeker ist begeisterter Motorsportler. Und diese Leidenschaft für Autos und Motoren hat Ralf Bödeker an seinen Sohn Lukas weitergeben. Lukas Bödeker ist KFZ-Meister und zertifizierter Automobilfachverkäufer.

Zum Autohaus gehört auch die Freie Tankstelle mit großem Verkaufsshop. Hier führt Angela Knippling den Laden, die Lebensgefährtin von Ralf Bödeker. Ihr zur Seite steht Kerstin Backhaus, die, wie uns der Geschäftsführer verrät, schon seit 1992 dabei ist.

Quelle: WOLL BMWD

Beim Autohaus Bunse handelt es sich also um einen sehr familiär geführten Betrieb. Ein gutes Betriebsklima, äußerst kompetente Mitarbeiter, sehr guter Service – kein Wunder, dass so mancher Kunde schon seit 40 Jahren immer wieder kommt.

Neben den Serviceleistungen wie Hol- und Bringservice, Ersatzwagen, Abschleppdienst und vieles mehr, kann man im Ford-Autohaus Bunse natürlich auch Fahrzeuge kaufen, mieten und leasen. Verkaufsleiter Lukas Bödeker berät da ebenso kompetent wie verbindlich. Er kennt sich bestens aus – mit dem neuesten Ford-Hybrid ebenso wie mit Ford P7 aus dem Jahre 1968, der im Verkaufsraum steht.

Beim Autohaus Bunse kennt man keine Nachwuchssorgen. Noch immer ist der Beruf des KFZ-Mechatronikers bei jungen Menschen heiß begehrt. Und so stellt auch Ralf Bödeker jedes Jahr einen neuen Auszubildenden ein. Insgesamt wurden bisher mehr als 80 junge Leute erfolgreich ausgebildet.

Autohaus Bunse wurde von Josef Bunse und seiner Frau Waltraud gemeinsam aufgebaut. Beide sieht man heute noch oft im Betrieb, wo sie jahrzehntealte Kontakte zu treuen Kunden pflegen.

Autohaus Bunse – ein seit Jahrzehnten in Marsberg ansässiges Unternehmen, das vor allem durch seine Vielseitigkeit besticht und mit seinem besonderen Service hervorragt, heute im operativen Geschäft geleitet von Ralf Bödeker, unterstützt vom Sohn Michael der Gründerfamilie Bunse.

Quelle: WOLL BMWD

Eine letzte Frage noch an Ralf Bödeker, der durch und durch motorbegeistert ist, für den das Brummen der Motoren Musik in den Ohren ist: Was halten Sie von E-Autos?

„Sehr viel, denn im Zeichen des schnellen Klimawandels und der gewaltigen Menge von Autos weltweit ist das eine gute Alternative.”

Und so geht er als kluger und umweltbewusster Geschäftsmann mit der Zeit, denn schon in absehbarer Zeit wird auch das Autohaus Bunse mit einer E-Tankstelle ausgerüstet.

1965 Gründung der Firma durch Josef Bunse mit der Eröffnung einer Freien Tankstelle in der Mühlenstraße



1968 Vertragswerkstatt für Ford



1975 Neubau des Betriebes am heutigen Standort an der B7, mit Tankstelle, Shop, Waschstraße, Ford-Betrieb, Caravanhandel und TÜV-Station



2012 Ralf Bödeker wird operativer Geschäftsführer des Autohauses



2016 Übertragung der Firma an den Sohn Michael der Gründerfamilie sowie den Neffen von Waltraud Bunse, Ralf Bödeker.