Hermann Backhaus: Eine gelungene Alternative zur Märkische Bank-Grundschulliga

Eigentlich wäre die Märkische Bank-Grundschulliga in der Saison 2020/21 in ihre vierte Spielzeit gegangen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann diese jedoch nicht wie ursprünglich geplant stattfinden. Stattdessen haben die Iserlohn Kangaroos in Absprache mit der Märkischen Bank und ihrer Agentur brandneo das „Märkische Bank-Ratespiel” “Wer oder was bin ich” ins Leben gerufen. Zwar können die Kinder nicht in Bewegung gebracht werden, aber: sie können kreativ sein. Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank, spricht im Interview über die Grundschulliga, die Alternative, den Wunsch nach ein bisschen Normalität – und seinen bevorstehenden Renteneintritt.

Herr Backhaus, Hand aufs Herz, wie sehr fehlt Ihnen der Spielbetrieb der Märkische Bank-Grundschulliga?

Hermann Backhaus: Sie fehlt mir wirklich sehr. Zu sehen, wie die Kinder spielen, sich bewegen und wetteifern hat mich immer begeistert. Leider gibt es während dieser Pandemie keine Alternative, die Liga wie gehabt durchzuführen. Wenngleich ich mir, wie viele andere Menschen auch, wieder ein Stück Normalität wünsche.

Dafür sind Sie als Sponsor in das neue Ratespiel “Wer oder was bin ich” im Livestream der Kangaroos eingebunden…

Hermann Backhaus: Das stimmt. Es ist eine gelungene Alternative zum Spielbetrieb der Märkische Bank-Grundschulliga, weil es die Kreativität der Kinder fördert. Ich finde es spannend zu sehen, wie Kinder die Welt wahrnehmen – und die verschiedenen Begriffe erklären. Ich habe mich beim ersten Mal direkt an „Was bin ich?“ mit Robert Lembke erinnert gefühlt. Nur halt aus der Perspektive von Kindern.

Was wünschen Sie sich für die Kinder und die Grundschulliga?

Hermann Backhaus: Für die Kinder – und alle anderen natürlich auch – wünsche ich mir Normalität. Und dass wir alle wieder ein bisschen unbeschwerter Leben können. Für die Grundschulliga wünsche ich mir, dass sie in der kommenden Saison fortgesetzt wird. Die Schulen stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich darauf, wieder Teil der Liga sein zu können. Es ist für die Kinder natürlich auch immer ein Erlebnis, wenn sie, angefeuert von Eltern und Freunden, vor einer vollen Tribüne in der Matthias-Grothe-Halle spielen dürfen.

Das Motto der Grundschulliga ist: erlebnisorientiert, statt ergebnisorientiert. Das wird sich auch nicht ändern, oder?

Hermann Backhaus: Ich denke nicht, denn das Erlebnis steht absolut im Vordergrund. Die Märkische Bank-Grundschulliga ist ein Jugendförderprogramm für Grundschüler, mit dem sich die Iserlohn Kangaroos und die Märkische Bank das Ziel gesetzt haben, eine noch engere Verzahnung zwischen Schul- und Vereinssport zu leben und den Kindern auf einer neuen Ebene, Spaß an der Bewegung zu vermitteln.

Wenn die neue Spielzeit, wie wir alle hoffen, im Herbst startet, befinden Sie sich nach 47 Berufsjahren im wohlverdienten Ruhestand. Was machen Sie dann mit ihrer Zeit?

Hermann Backhaus: Bewegung ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Ich bin gerne in der Natur, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Auch Haus, Hof und Garten gehören zu meinen Hobbys. Aber in erster Linie freue ich mich darauf, viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können und die neue Freizeit zu genießen. Wenngleich ich mich an das Wort „Rentner“ noch nicht wirklich gewöhnt habe (lacht).

Herzlichen Dank, Herr Backhaus, für das Interview.

Alle bisher veröffentlichten Clips finden Sie hier

1. Clip https://youtu.be/RXm0iV8n4vw

2. Clip https://youtu.be/iw4lFgYCQj0

3. Clip https://youtu.be/T04o-d0isHY

An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem Partner, der Märkischen Bank, sowie bei unserer Agentur brandneo für die grandiose Zusammenarbeit bedanken. Für den Mut der neuen Gedanken in einer neuen Zeit. Und last but not least: Herzlichen Dank allen Kindern und Eltern, die uns mit ihrer Kreativität begeistern und diese tolle Geschichte möglich machen!