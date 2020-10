Herbstzeit ist Erkältungszeit – Tipps und Tricks um den Herbst erkältungsfrei zu überstehen!

Nach einem heißen Sommer folgt in der Regel ein nass-kalter Herbst. Der plötzliche Wetterumschwung löst bei vielen Menschen hierzulande die bekannte Herbst-Erkältung aus. Denn besonders die niedrigen Temperaturen in den Morgen- und Abendstunden sorgt dafür, dass wir erkälten. Wer keine Lust auf eine triefende Nase, Kopfschmerzen und Halsschmerzen hat, sollte mit den richtigen Maßnahmen gegen eine aufkommende Herbst-Erkältung vorbeugen. So gibt es einige Methoden, mit denen sich der Herbst absolut erkältungs- und beschwerdefrei überstehen lässt. Auch, wenn viele Menschen hierzulande mit Wehmut die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießen wollen, ist warme Kleidung und ein das Aufdrehen der Heizkörper Pflicht, um sich nicht der Gefahr einer Herbst-Erkältung auszusetzen.

So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber erstellt, der Sie mit einigen hilfreichen Tipps und Tricks gegen eine Herbst-Erkältung schützt. Dabei haben wir Ihnen sowohl einige Vorbeugemaßnahmen, als auch einige natürliche Mittel gegen aufkommende Erkältungssymptome zusammengestellt.



Das können Sie tun, wenn es Sie erwischt!



Gegen eine Herbst-Erkältung lässt es sich leider niemals zu einer 100 Prozent absichern. Denn das nass-kalte Wetter im Bereich von 8-12 Grad Celsius bietet den perfekten Nährboden für Viren und Bakterien. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen mit einer Herbst-Erkältung erwischt, ist demnach nicht allzu gering. Wenn sich erste Erkältungssymptome zeigen, gilt es schnell zu handeln, um den Körper nicht extra zu setzen. So gilt es sich mit verschiedenen Mitteln wie Hustensaft, Ibuprofen und Schleimlöser in der Erkältungszeit im Herbst einzudecken. Diese lassen sich mittlerweile auch ganz bequem im Internet finden, so dass man eine große Auswahl für Mittel gegen Erkältung in der shop-apotheke im Online Bereich findet. Mit den meisten frei verkäuflichen Arzneien lässt sich eine Herbst-Erkältung meistens innerhalb weniger in den Griff bekommen und sorgt somit für schnelle Besserung.



Bye Bye Übergangsjacke – Hallo Winterjacke!



Auch, wenn die Temperaturen im Herbst oftmals im zweistelligen Plusbereich liegen, sollte man die dünne Übergangsjacke für die Spätsommerzeit in den Kleiderschrank hängen und die Winterjacke herausholen. Viele Menschen unterschätzen die plötzlich abfallenden Temperaturen und erkälten sich demnach öfter im Herbst. So sollte man sich spätestens Anfang Oktober wieder in die Winterjacke werfen und damit den nass-kalten Wetter keine Chance lassen. Eine Kapuze an der Jacke im Winter ist dabei überaus praktisch, um bei einsetzenden Regenschauern nicht nass zu werden. Auch ein Schal oder Tuch beugt vor Halsschmerzen und Schnupfen vor.



Mehr Schlafen hilft gegen schlechte Laune und Trägheit



Die Sonnenstunden im Herbst nehmen zunehmend ab. Der Körper generiert in dieser Zeit weniger Vitamin D, welches in Verbindung mit Sonnenlicht produziert wird. Die Folgen sind große Müdigkeit, eine schlechte Gemütslage und Trägheit im Alltag. Demnach sollte man die kürzer werdenden Tage einfach austricksen, in dem man mit einer Portion mehr Schlaf für einen gesunden und ausgeschlafenen Körper sorgen kann. Im Herbst und Winter raten Mediziner dazu mindestens 7 Stunden zu schlafen, um die Körperzellen genügend Zeit zur Regeneration zu lassen. Auch eine regelmäßige Auszeit gegen Alltagsstress kann helfen, um sich fitter und dynamischer zu fühlen. Denn auch der Stoffwechsel verlangsamt sich mit den abnehmenden Sonnenlicht im Herbst.