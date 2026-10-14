Herbstferienprogramm in der Stadtbücherei Meschede: Rund um Dunkelheit und Licht

In der ersten Herbstferienwoche heißt es für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren „Lauschen unter dem Sternenhimmel“. Bei der Veranstaltung „Kopfkino“ verwandelt sich die Kinderbücherei in einen Kinosaal ohne Leinwand und die Kinder können in gemütlicher Atmosphäre einem Hörbuch zum Thema Weltraum lauschen und eine Lichtershow genießen.

Die Veranstaltung am Donnerstag, 22. Oktober, beginnt um 19 Uhr und dauert etwa bis 20.45 Uhr. Einlass in den „Kinosaal“ ist ab 18.45 Uhr. Um es sich richtig gemütlich zu machen, können die Kinder bis zu zwei Kuschelteile, wie Kuscheldecke, -tier oder -kissen mitbringen. Für das richtige Kinoflair gibt es Süßigkeiten-Tüten. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig unter Telefon 0291/ 205 220 oder per Mail an buecherei@meschede.de.

Am Donnerstag, 29. Oktober, wird es in Vorbereitung auf das Halloween-Fest ein wenig mystisch in der Stadtbücherei. Auch in den Abendstunden besteht an diesem Donnerstag die Möglichkeit zur Ausleihe. Mit einer Besonderheit: Das Licht bleibt aus.

Das Team der Stadtbücherei lädt nämlich zur Taschenlampen-Ausleihe ein. In den zwei Stunden zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr ist jeder herzlich willkommen, mit der Taschenlampe in der Bücherei zu stöbern, vor Ort zu lesen und etwas auszuleihen. Auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, bei diesem Abenteuer mitzumachen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Für die richtige Halloween-Stimmung wird die Bücherei an diesem Abend herbstlich-gruselig dekoriert sein. Das Team der Stadtbücherei ruft kleine Bastler und Bastlerinnen auf, dabei tatkräftig mitzuhelfen. In der Bücherei stehen Basteltüten bereit – und es können zu Hause kleine Kürbisgesichter und Fledermäuse gebastelt werden. Diese können dann in der Stadtbücherei bis zum 24. Oktober abgegeben werden. Wer seine Bastelarbeit mit seinem Namen versieht, kann seine Bastelei ab dem 25. November auch wieder abholen.