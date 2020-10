Herbsteinkauf im Schmallenberger Sauerland und in der Ferienregion Eslohe

Neues, Schönes, Gutes.

Ist es schon (wieder) Herbst? Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um sich um so schöne Dinge wie Wohnungsdekoration zu kümmern und den Kleiderschrank mit wärmeren Sachen aufzufüllen! WOLLontärin Carla Wengeler und WOLL-Praktikantin Insa Medack, die beide aus Sundern kommen und für die das Schmallenberger Sauerland in Sachen Einkaufen unbekanntes Terrain ist, waren gemeinsam in Eslohe, Bad Fredeburg und Schmallenberg unterwegs, um sich in den heimischen Geschäften nach Schönem und Neuem umzuschauen. WOLL-Fotografin und -Autorin Anna Verburg hat die neugierigen, jungen Damen aus der Nachbarschaft auf ihrem Tagesausflug begleitet.

Stöbern bei Blumen Weber in Eslohe

An der Hauptstraße 62 in Eslohe, Quinkert – Mieder & Wäsche, machen wir unseren ersten Stopp. Wir schauen uns die Wohlfühlwäsche für Sie und Ihn an, die mit ihrer hochwertigen Qualität überzeugt. Danach kommen wir im Laden von Weber – Garten & Floristik, Hauptstraße 60, kaum aus dem Staunen heraus. Wunderschöne Blumen, geflochtene Kränze und Deko, immer passend zur Jahreszeit, soweit das Auge reicht! In der Nachbarschaft, Hauptstraße 40, bleiben wir am Schaufenster von Küchen Molitor stehen, wo es uns in die Ausstellungsküche zieht. Die neuesten Trends und moderne Designs für die Küche verlocken zum Sofort-Kochen. Wer lieber sein Bad umgestalten möchte, der kann an der Hauptstraße 1a bei Bürger – Die Badgestalter vorbeischauen und sich rund um Bad, Heizung und Klima beraten lassen.

Küchenwelten erkunden bei Küchen Molitor in Eslohe

Unser Einkaufsbummel führt uns weiter in den Bioladen Böhmer, Hauptstraße 26a. Wo früher Haferflocken produziert wurden, findet man heute in den Regalen ein großes Sortiment an ausgewählten Marken mit regionalem Bezug. Falls ihr noch etwas Zeit übrig habt, oder am Wochenende in Eslohe seid, könnt ihr beim DampfLandLeute-Museum an der Homertstraße vorbeischauen.

Bei GEFU, Brauckweg 28, bekommt man sämtliche Küchenhelfer: Egal ob braten, kochen oder backen, hier findet man alles, was das Küchenherz begehrt! Wer auf der Suche nach Wellness im Schuh ist, und orthopädisches Schuhwerk benötigt, der kann einen Abstecher bei Orthopädie und Schuhtechnik Keite machen. Dann zieht es uns nach Bad Fredeburg, in den Wanderladen Kompass. Ladeninhaber Antonius Kebekus bietet mit seinem Sortiment die passende Kleidung und Ausrüstung für Tour und Freizeit. Bei Schenk Männermode finden modische Männer ein großes Markensortiment und die neusten Trends vor.

Hunger auf Torte und Kuchen? Dann am besten bei Café König in Schmallenberg vorbeischauen!

Danach geht es für uns in die Altstadt von Schmallenberg. Wir starten auf der Oststraße, wo uns direkt die gemütliche Atmosphäre von Wüllner-Bigges Wohnen & Design auffällt. Zwischen Geschirr, Küchengegenständen, Geschenkartikeln und Taschen finden wir schließlich genau das Richtige für uns: hochwertige Tassen und eine Teekanne in modernem Design. Wir sehen uns schon mit unseren Teetassen vor dem Kamin sitzend, mit einem guten Buch in der Hand, das wir uns gegenüber aus der Buchhandlung Wortreich mitnehmen.

Jetzt fehlt nur noch das passende Herbstoutfit! Ein paar Häuser weiter, im s.Oliver Store, werden wir fündig. S.Oliver bietet in Sachen Stil, Qualität, Passform und Preis eine große Auswahl. Das „WE CARE“-Label hilft dabei, direkt zu erkennen, welche Produkte gut zur Umwelt sind, denn hier stehen nachhaltige Baumwolle, recycelte Fasern und umweltfreundliche Denim-Herstellung im Fokus. Auch bei PS Moden nebenan kann man die perfekten Kleidungsstücke finden.

Da der Herbst immer Lust auf Veränderung macht, wäre es doch eine gute Idee, die alte Brille mal gegen eine neue einzutauschen oder vielleicht Kontaktlinsen auszuprobieren. Bei Optik Böhle findet man eine große Auswahl für alle Stile. Auch bei Optik Wagener am Paul-Falke-Platz wird für jede Persönlichkeit das passende Brillenmodell gefunden. Direkt daneben kann man beim Juwelier E. Pepping besondere Schmuckstücke und Uhren erwerben. Wir laufen nun die Oststraße in Richtung der Kirche entlang, vorbei an den mit Schiefer bedeckten Fachwerkhäusern. Zwischen diesen reiht sich ein weiterer schöner Laden ein: Mode Gilsbach.

Wir schlendern am Elektrofachgeschäft Schöllmann vorbei. Wer sich jetzt fragt, was das mit dem Herbst zu tun hat, der kann sich über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Licht zur Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre informieren. Die Spezialisten beraten aber natürlich auch bei Fragen zur klassischen Elektroinstallation, zu regenerativen Energien, zentraler Gebäudesteuerung und Alarmsystemen. Auch das Elektrofachgeschäft Theodor Schmidt auf der Weststraße hilft bei solchen Problemen gerne weiter.

Falls auch eure (Enkel-)Kinder ein neues Herbstoutfit gebrauchen können, könnt ihr bei Zick Zack Trendstore for Kids und Willi-Kindermoden vorbeischauen, beide liegen ebenfalls auf der Oststraße. Weiter geht es zu Marquita. einer besonderen Mischung aus Mode, Inspiration und Genuss. Verschiedene Designer und ein kleines, stilvolles Café laden zum Verweilen ein. Im Café findet man hochwertige Köstlichkeiten wie Marmeladen, Öle oder abgefüllten Balsamico. Dabei ist außerdem World of Beauty-Bader. Neben vielen verschiedenen Beautyanwendungen können hier hochwertige Produkte gekauft werden, die jeden herbstlichen Abend zuhause zu einem kleinen Wellness-Erlebnis machen.

In der Nähe der St.-Alexander-Kirche entdecken wir Lieblingsladen, ein weiteres Bekleidungsgeschäft, in dem man die letzten fehlenden Teile für das neue Herbstoutfit finden könnt. Nun sind wir auf der Weststraße angekommen und statten Gassi & Co. einen Besuch ab. Hier gibt es eine große Auswahl – von Leinen über Spielzeug bis Futter und Hundeshampoo. Direkt gegenüber fällt uns ein schöner kleiner Laden auf, Natur & Gravur. Hier finden wir Sauerländer Gin, Pralinen, dazu passende WOLL-Brettchen und vieles mehr. Die perfekte Anlaufstelle für Geschenke und Souvenirs, die sogar mitunter personalisiert werden können.

Alles für den Hund findet man bei Gassi & Co. in Schmallenberg

Auf unserer Suche nach einem kleinen Nachmittagssnack kommen wir an der Kieferorthop.die-Praxis Dr. Gilsbach vorbei und uns fällt auf, dass eine ganz andere Sache im Herbst nicht zu unterschätzen ist: die Gesundheit. In der Altstadt gibt es gleich zwei Apotheken, die Marien-Apotheke, an der wir schon vorbeigelaufen sind und die Löwenapotheke.

Jetzt brauchen wir etwas zu Essen. Auf unserem Weg liegt das Hotel Stoffels, welches in der urigen Gaststube echte Sauerländer Küche serviert. Da uns aber eher nach einem Nachmittagskuchen zumute ist, gehen wir weiter zum Café König. Wir entscheiden uns für kleine Törtchen mit verschiedenen Beeren und natürlich ist der klassische Pflaumenkuchen im Herbst ein Muss! Daneben bietet das Café perfekte Torten, handgemachte Brötchen und Gebäck an. Nach der kleinen Stärkung geht es weiter. Mit AS Mode und Outfit haben wir auf der Weststraße zwei weitere Möglichkeiten, das Herbstoutfit zu vervollständigen.

Warum nicht mal etwas Neues probieren und auf der Suche nach einem herbstlichen Duft der Parfümerie Bergenthal einen Besuch abstatten? Zur Jahreszeit passen besonders würzige, holzige Düfte, aber auch blumige, frische Noten, die für den ein oder anderen vielleicht den Sommer zurückholen. Falls man sich unsicher ist, wird man natürlich umfassend beraten! Neben Düften gibt es hier auch ein breites Behandlungs- und Make-Up-Angebot. Unser letzter Stopp auf der Weststraße ist die L.wenapotheke. Neben klassischen Arzneimitteln für die herbstliche Erkältung bietet sie viele Produkte aus der Naturheilkunde an.

Unsere Schmallenberger Einkaufsrunde endet am Schützenplatz, wo sich der Insider Fashion Store befindet. Hier gibt es trendige Mode für Männer und Frauen und direkt daneben Bacio. Das Bacio ist ein modern gestaltetes Café, welches abends zu einer gemütlichen Cocktailbar wird. Die Auswahl an Cocktails (sowohl mit als auch ohne Alkohol) ist riesig, dazu gibt es Snacks, leckere Antipasti und noch vieles mehr!

Für uns geht es nun wieder zurück nach Sundern, auf dem Weg dorthin entdecken wir aber noch K.hne-Vollmer Raumgestaltung. Hier findet man Gardinen, Vorhänge, Polster und zudem die dazugehörigen Experten, die individuelle Wünsche gerne umsetzen. Gerade in der regnerischen Jahreszeit ist ein Rückzugsort mit Kissen, Decken und schönen Vorhängen von unschätzbarem Wert! Zuletzt liegt der Rabattz-Erlebnisfachmarkt Grobbel an unserer Strecke. Hier erwartet uns eine riesige Auswahl an Spiel-, Schreib- und Babyartikeln.

Historischer Rundgang

Den Shoppingtrip in Schmallenberg kann man zusätzlich mit einer Entdeckungsreise durch die historische Altstadt kombinieren, die an den Geschäften vorbeiführt. Wir empfehlen den historischen Stadtrundgang (ca. 2,8 km), der interessante Informationen über die Geschichte und die Gebäude liefert.

Das war unser Einkaufstag in Eslohe, Bad Fredeburg und Schmallenberg! Wir waren überw.ltigt von der großen Auswahl, von den kleinen, liebevoll eingerichteten Geschäften und vor allem von den freundlichen und stets um uns bemühten Inhabern und Mitarbeiterteams, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen!

Wir sind Heimat!

Zusammen ergeben all diese Einzelhändler ein Gesamtbild unserer Region, auf das wir stolz sein können!

Hinter uns liegt ein Sommer, den wir nicht so schnell vergessen werden. Unter anderem hat uns diese Zeit daran erinnert, auf welche Dinge es wirklich ankommt: Zeit mit den Liebsten zu verbringen, Zeit für uns selbst zu haben und vor allem, sich auf bedingungslosen Zusammenhalt verlassen zu können.

Eine wichtige Frage lautet: Hast du schon deine Heimat in dir gefunden? In vielerlei Hinsicht sollte uns die Natur ein Vorbild sein. Im Herbst zieht sie sich zurück, um kurze Zeit später in neuen Farben zu erstrahlen. Auch wir sollten uns ein Beispiel an ihr nehmen und einen Gang zurückschalten. Nach einer Pause folgt ein neuer Wachstumsprozess.

Unsere Bilderreihe ist im Liebesgrün entstanden. Das Liebesgrün ist ein idyllisches, autofreies Feriendörfchen oberhalb von Schmallenberg. Kaum betritt man die kleinen Häuser, ist man innerhalb von wenigen Minuten geerdet. Nicht nur für Gäste von außerhalb und Familien ist das Liebesgrün empfehlenswert, sondern auch für all diejenigen, die sich nach einem kleinen Rückzug sehnen.

Herbstliche Kulisse: Das Bergdorf Liebesgrün

Ihr seid dran! Geht auf Entdeckungstour in unserer Region und macht euch bereit für den Herbst!