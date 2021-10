Herbstausgabe von „Südsauerland – Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe“ erschienen

Vier Beiträge im Heft veranschaulichen darüber hinaus das breite Spektrum ehrenamtlichen Engagements im Kreis Olpe: Edelgard Ostermeier stellt die Krankenhaushilfe am St.-Martinus-Hospital Olpe vor, Wolfgang Dröpper die Attendorner Tafel und Barbara Franzen die ehrenamtliche Hospizarbeit beim St.-Elisabeth-Hospizdienst. Kevin Risch schildert einen „ganz normalen“ Einsatz als Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes.

Konrad Dickhaus setzt mit einem dritten Teil seinen Bericht „Zerrissenes Leben in der Zeit des Nationalsozialismus und danach“ fort und thematisiert die ‚Aufarbeitung‘ in den Dörfern des Sauerlandes am Beispiel Bleche. Ulrike Klens schildert anhand von Familienunterlagen beeindruckend und anrührend, wie ihre Tante Agatha, eine intelligente, unangepasste junge Frau, 1937 zwangssterilisiert, dann gerettet und schließlich verschwiegen wurde.

Zum hundertsten Todestag des Sozialreformers Franz Hitze stellt Markus Köster den berühmten Sauerländer als Menschen und Politiker vor. Zwei Beiträge befassen sich mit bau- und kunstgeschichtlichen Themen: Andrea Arens präsentiert in der Reihe „Kurz vorgestellt: Kulturschätze im Kreis Olpe“ das Hotel Tillmann, seit mehr als 150 Jahren ein Ort der Geselligkeit in Olpe. Hubertus Halbfas nimmt die Leserschaft mit zum neuen Altarbild in der Drolshagener Pfarrkirche St. Clemens. Seine Ausführungen können vielleicht auch skeptischen Betrachtern den Zugang zu diesem unkonventionellen Kunstwerk erleichtern.

Quelle: Kreisheimatbund Olpe Titelbild zum aktuellen Jahresthema „Rettung und Hilfe im Ehrenamt“: Die Mitglieder der Krankenhaushilfe Olpe 2019

Die naturkundlichen Beiträge befassen sich diesmal mit dem Schlaf-Mohn, Giftpflanze des Jahres 2021, vorgestellt von Roswitha Kirsch-Stracke, und mit der Zauneidechse, Reptil des Jahres 2021, vorgestellt von Heiner Klinger. Unter dem Titel „Heimat auf vier Rädern“ schildert Karl-Heinz Wolbeck die Aktivitäten des Oldtimertreffs Attendorn.

Otto Höffers Funde und Hinweise aus dem Archiv des Freiherrn von Fürstenberg-Herdringen, die „Heimatchronik“ für das zweite Quartal 2021 von Hans-Werner Voß sowie Buchbesprechungen und Veranstaltungshinweise ergänzen die aktuelle Folge.

Die Redaktion der „Heimatstimmen“, Klaus Schulte in Lennestadt-Maumke, heimatstimmen@schulte-k.de, Tel. 02721/138 0268, nimmt gerne Text- und Bildbeiträge zur Heimatforschung entgegen. Das gesamte Jahr über sind besonders Beiträge von Ehrenamtlichen willkommen, die über ihre Tätigkeiten berichten möchten.

Die Zeitschrift des Kreisheimatbundes Olpe erscheint viermal im Jahr zum Preis von 5 € und ist erhältlich im Buchhandel (Altenhundem: Hamm, Attendorn: Frey und Hoffmann, Drolshagen: Buchhandlung Am Markt, Elspe: Görg, Finnentrop: Buchhandlung Am Rathaus, Olpe: Bücherstube Hachmann, Wenden-Gerlingen: Leseratte).

Ebenso kann die neue Folge in der Geschäftsstelle des KHB im Kreisarchiv Olpe bestellt werden: E‑Mail d.clemens@kreis-olpe.de, Tel. 02761/81 593. Die Geschäftsstelle hält auch Abonnement-Gutscheine für die „Heimatstimmen“ bereit. Hier können außerdem ältere Ausgaben der Zeitschrift sowie alle Bücher aus der „Schriftenreihe des Kreises Olpe“ und der Schriftenreihe „Jüdisches Leben im Kreis Olpe“ bezogen werden.

Weitere Informationen zum Verein und zu seinen Veröffentlichungen und Veranstaltungen unter: www.kreisheimatbund-olpe.de.