Herbstausgabe „Südsauerland“

Mehrere Beiträge in der Herbstausgabe von „Südsauerland – Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe“ behandeln den Umgang mit dem kulturlandschaftlichen Erbe.

Die Wallburg auf dem Weilenscheid bei Elspe, seit 1988 rechtskräftiges Bodendenkmal, wurde 2018 zur Anlage einer Weihnachtsbaum-Plantage durch tiefgründiges Fräsen nachhaltig zerstört. Das Team der LWL-Archäologie für Westfalen (LWL-AfW), Außenstelle Olpe (Thomas Poggel, Michael Baales und Manuel Zeiler), verdeutlicht den Verlust in Wort und Bild. Gleichzeitig weisen die Fachleute eindringlich darauf hin, dass die LWL-AfW im Vorfeld ähnlicher Landnutzungsänderungen kompromissbereite Ansprechpartnerin ist und sich stets um praktische Lösungen und Interessensausgleich bemüht.

Im zweiten Teil seines Beitrags über den Heinsberger Eisenbahntunnel zeigt Karsten Binczyk dessen Geschichte nach Kriegsende auf. Mit Hilfe von Luftbildern und Geländeuntersuchungen durch Manuel Zeiler (LWL-AfW) konnte das Kriegsgefangenenlager rekonstruiert werden.

Hölzerne Zeugen des 18. Jahrhunderts aus Attendorn – ein Balkenstück aus dem Haus Anker-Müller mit Inschriften und hölzerne Fratzenköpfe der Hospitalkirche – stellt Hermann Hundt vor.

Mit der Herbstausgabe setzt der Kreisheimatbund sein Jahresthema „Sport im Kreis Olpe – gestern und heute“ fort. Im Titelbeitrag und in einem Aufsatz von Martin Haselier wird die Geschichte des 125-jährigen Tennisvereins Rosenthal aufgezeigt. Aus der Geschichte des Drolshagener Turn- und Sportvereins berichtet Heinz Joachim Sack. Ulrich Rauchheld stellt den Attendorner Sportler Mark Henrich vor, der 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul mit der 4x400m-Staffel Bronze gewann. Weiterhin interviewte er Kerstin Szymkowiak aus Kirchhundem, mehrfache Weltmeisterschafts-Dritte im Skeleton. Von Rolf Redecker wird posthum ein letzter Beitrag veröffentlicht: Er erinnert an den Motoradsportler Josef Knebel aus Flape. Petra Lütticke gibt einen Rückblick auf das erste inklusive Sportfest im Kreis Olpe und zeigt Teilhabe-Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen im Sport auf.

Im Themenfeld Umwelt stellt Roswitha Kirsch-Stracke die Blutwurz als Arzneipflanze des Jahres vor. Kerstin Prutti vom Naturpark Sauerland-Rothaargebirge berichtet über einen Pflegeeinsatz mit Schulkindern im Hünsborner Moor.

Philipp Weber gratuliert mit einem Essay zum 30. Geburtstag von Piano Solo. Dass Plattdeutsch als vollwertige Sprache verstanden werden kann, zeigt Walter Wolf an Beispielen aus dem Wendener und Drolshagener Platt auf.

Otto Höffers Funde und Hinweise aus dem Archiv des Freiherrn von Fürstenberg-Herdringen, Holger Böhlers Kreischronik für das Sommerquartal 2024, Buchbesprechungen und Veranstaltungshinweise ergänzen das aktuelle Heft.

