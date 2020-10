Herbst-/Winterurlaub im Sauerland

Wer sich aktuell gerne mal eine Auszeit von seinem üblichen Alltag nehmen möchte, der muss nicht zwangsläufig in die weite Ferne reisen, um ein wenig auszuspannen oder kleine Abenteuer zu erleben. Denn auch Deutschland bietet zahlreiche attraktive Reiseziele, die es – auch im Herbst und Winter– mehr als wert sind besucht zu werden.

Das Land der tausend Berge

Hierzu zählt auch das schöne Sauerland mit seinen beeindruckenden Naturszenerien. Die Mittelgebirgsregion in Westfalen kann mit einer stolzen Anzahl von 2.711 Bergen mit über 400 Metern Höhe auftrumpfen: Besonders Naturfreunde kommen dort auf ihre Kosten.

Ganzjährige Naturfaszination

Die Westfälische Region ist – mit der richtigen Bekleidung im Koffer – zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Denn mit kuschelig warmen Winterjacken für kälteempfindliche Frauen oder wetterfesten Funktionsjacken für sportlich aktive Männer mit hoher Naturverbundenheit ausgestattet, kann wirklich jeder die beeindruckende Natur des Sauerlands genießen.

Gerade jetzt, wo der Herbst vor der Tür steht, können Urlauber sich an einer Pracht aus gelb und rot gefärbten Blättern erfreuen und auf zahlreichen Wanderwegen atemberaubende Landschaften sowie eine umfangreiche Tierwelt entdecken, ehe schon bald der Schnee die Gipfel überzieht und das Sauerland in eine weiße Winterwelt verwandelt.

Wintersport-Paradies

Dann können Besucher sich in den weltweit bekannten Sportstätten, wie der Bobbahn Winterberg, der Willinger Mühlenkopfschanze, den Biathlonzentren oder auch den Kunsteisbahnen beim Rodeln, Ski fahren, Snowboarden oder einer Winterwanderung austoben.

Erkundungen mit dem Rad

Sportbegeisterte Reisende können die Gegend bei entsprechendem Wetter jedoch nicht nur zu Fuß, sondern auch auf dem Mountainbike oder Rennrad erkunden. Flussradwege, Bahntrassen und diverse Thementouren führen durch dichte Wälder, vorbei an klaren Seen, durch saftig grüne Wiesen und über kleine sowie große Berge.

Auf Höhlenerkundung

Doch nicht nur in der Höhe hat das Sauerland einiges zu bieten. Auch in der Tiefe gibt es viel zu entdecken. Denn im Land der tausend Berge befindet sich außerdem das größte zusammenhängende Höhlensystem Deutschlands. Die faszinierende unterirdische Welt lässt sich besonders gut in der eindrucksvollen Dechenhöhle in Iserlohn bewundern.

Entspannung pur

Wen es im Herbst und Winter weniger nach draußen zieht und seinen Ausflug ins Sauerland vorranging nutzen möchte, um einmal ganz in Ruhe abzuschalten, für den ist ein Besuch in einem Heilbad in den verschiedenen Kurorten oder ein Aufenthalt im Wellness Resort genau das Richtige. Dort ist – in Kombination mit der frischen Bergluft – ultimative Entspannung garantiert.

Indoorangebote für Groß und Klein

Und auch Unternehmungslustige können ein vielfältiges Angebot an überdachten Angeboten nutzen. Bei schlechtem Wetter können sich bewegungsfreudige Urlauber problemlos abseits der Natur auf Indoorspielplätzen und in Kletterhallen austoben. Interessante Ausstellungen in den örtlichen Museen bieten außerdem ein kulturelles Kontrastprogramm.

Eiskunst auf kleinstem Raum

Empfehlenswert ist zum Beispiel das Eishäuschen in Hallenberg. Das kleine Museum, das in der Vergangenheit als Eislagerfläche der Dorfbewohner genutzt wurde, ist in eine Ausstellungsfläche verwandelt worden, auf der es beeindruckende Eisskulpturen und -blumen zu bewundern gilt.

Kulinarische Köstlichkeiten

Um nicht nur die Seele, sondern auch den Leib zu erfreuen, lohnen sich außerdem Besuche in den lokalen Käsereien sowie in den charmanten Bauernhofcafés, in denen man es sich bei einem wärmenden Tee oder Kaffee gemütlich machen und Leckereien aus der Backstube oder der Suppenküche genießen kann.

Auch an traditionell deutschen Gerichten und internationalen Speisen fehlt es in dem gastronomischen Angebot der gefragten Reisedestination nicht: Großer Beliebtheit erfreuen sich vor allem die Almhütten, in denen man nach einem langen Fußmarsch wieder Kraft und Wärme tanken kann.

Historische Braukultur Auch auf der Suche nach einem guten Tropfen wird man in der Mittelgebirgsregion fündig. In kaum einer Region wird mehr Bier gebraut als im Sauerland. Unternehmen wie Warsteiner, Krombacher und Veltins haben dort ihren Firmensitz und können mit