Herbst-Bastelaktion mit Kindern: So entsteht ein traumhafter Sauerland-Kalender

Die Tage werden wieder deutlich kürzer. Das Wetter wird ungemütlicher. Das bedeutet, dass der Nachwuchs oft mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, als einem lieb ist. Damit dabei keine Langeweile aufkommt, suchen viele Eltern händeringend nach sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kleinen. Besonders beliebt sind Bastelaktionen. Wie wäre es, gemeinsam einen schönen Sauerland-Kalender für das kommende Jahr zu erstellen? Das geht ganz einfach und sieht auch noch richtig professionell aus.

Tipps für gebastelte Sauerland-Kalender

Der Schwierigkeitsgrad der Bastelaktion richtet sich am besten nach dem Alter und Können der Kinder. Die Kleinen sollten weder unter- noch überfordert werden.

Für junge Bastler besorgen die Eltern idealerweise eine Kalendervorlage. Diese gibt es in verschiedensten Ausführungen in Drogeriemärkten und Schreibwarenläden. In der Regel ist dort Platz für kreativen Ausdruck. Die Kalenderblätter sind bereits mit Monatsnamen und den Ziffern für die Tage bedruckt. Wie wäre es einfach, die schönsten Bilder aus der Nachbarschaft oder von Ausflügen im Sauerland aufzukleben? Wer mag, kann auch vorab eine spezielle Foto-Tour mit den Kids unternehmen. Dabei werden die Lieblingsplätze der Familie abgelichtet. Nach dem Entwickeln der Schnappschüsse werden diese auf die Kalendervorlage geklebt.

Abhängig davon, ob es sich um ein kunterbuntes oder seriöses Bastelwerk handeln soll, darf zusätzlich noch Verzierung angebracht werden oder eben nicht. Sticker, kleine Gemälde oder getrocknete Pflanzen sind nur ein paar Beispiele von Zierwerk, das sich gut eignet.

Schön ist es, wenn die Fotos und auch die anderen Details des Kalenderblattes zum jeweiligen Monat passen. Bilder vom Herbstlaubwald im November, dem Schneemann im Dezember oder vom Mescheder Kinderkarneval im Februar eignen sich perfekt.

Alternative: Kalender am Computer designen

Falls der Umgang mit Schere, Kleber und Lineal bei den Familienmitgliedern nicht gerade auf Begeisterung stößt, dann gibt es Abhilfe. Denn auch am Laptop oder Tablet kann gemeinsam ein schöner Fotokalender erstellt werden. Dafür ist es nicht einmal notwendig, die Bilder auszudrucken!

Verschiedene Online-Druckereien bieten Kalendervorlagen auf ihren Webseiten an. Es stehen verschiedenste Designs zur Verfügung. Wand-, Tisch- und Terminplaner sind individuell zu gestalten. Am besten wird demokratisch abgestimmt, welche Vorlage ausgewählt wird.

Quelle: Digital Print Group O.Schimek Fotokalender.com

Danach werden die Fotos ausgesucht. Es sollten mindestens 12 verschiedene Bilder genutzt werden. So erhält jedes Kalenderblatt einen eigenen Schnappschuss. Natürlich können auch Collagen mit mehreren Aufnahmen auf jeder Seite angebracht werden. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass meistens per Drag-and-Drop-Verfahren gestaltet wird, können sich selbst Kleinkinder an der Kreation beteiligen. Praktisch ist außerdem, dass es keine unschönen Kleberreste oder Fingerabdrücke auf dem Kalender geben wird.

Auch auf den online kreierten Fotokalendern können nach Lust und Laune Symbole eingefügt werden. Oftmals ist bereits eine Bibliothek mit einem umfangreichen Sortiment an Motiven vorhanden. Daraus können Eltern und Kinder auswählen, was ihnen gefällt. Idealerweise passen auch hier die Symbole zum Foto und dem Monat.

Damit ein rundes Gesamtbild entsteht, können die Farben verändert werden. Teilweise bieten die Online-Plattformen an, dass verschiedene Filter über die Bilder gelegt werden können. So ist sichergestellt, dass alle Kalenderseiten eine ähnliche Optik aufweisen. Außerdem können die Farben von Schrift und Symbolen ebenfalls verändert werden. Ob sich dabei auf drei Haupttöne beschränkt oder eine kunterbunte Auswahl zurückgegriffen wird, überlegt sich die Familie selbst.

Es können auch direkt die wichtigen Termine des nächsten Jahres eingetragen werden. Geburtstage von Verwandten und Freunden sind bereits im Vorfeld bekannt. Vielleicht steht auch schon der Termin für die Schulabschlussfeier oder eine anstehende Hochzeit fest? Dann sind diese ebenfalls zu vermerkt. Ist das Kunstwerk fertig, wird die Bestellung abgeschickt. Normalerweise hält die Familie das ausgedruckte Exemplar bereits nach wenigen Werktagen in den Händen.

Die Tricks bei der Fotoauswahl

Egal, ob ein komplett selbst gebasteltes Modell erstellt oder der Kalender am Computer kreiert wird, die Qualität der Fotos ist wichtig. Nur wenn die Bilder gut sind, kann auch der Organizer gelingen. Doch wann ist ein Bild gut?

Grundsätzlich sollten Fotos mit einer ordentlichen Auflösung ab 300 dpi gewählt werden.

Verschwommene Bilder werden am besten direkt aussortiert.

Idealerweise werden Schnappschüsse von schönen Erinnerungen verwendet.

Wer einen Saarland-Kalender erstellen möchte, wählt Fotos mit regionalen Motiven aus.

Grundsätzlich gilt, was gut ist, liegt im Auge des Betrachters. Ist der Sonnenuntergang über der Saarschleife etwas verwackelt? Aber kurz nach dem Bild gab es den Hochzeitsantrag? Dann darf der Schnappschuss trotzdem in den Kalender. Dieses Foto schafft es in die Auswahl, weil es beim Betrachten jedes Mal ein Glücksgefühl auslöst. Gerade wenn ein heimischer Familienkalender gebastelt wird, dann zählen oft andere Werte als bei einem professionellen Kalenderproduzenten.

Kalendersprüche aus dem Sauerland verwenden

Wer einen Schriftsteller oder andere bekannte Persönlichkeit aus dem Sauerland verehrt, der darf natürlich auch ein passendes Zitat der Person verwenden. Literaturfans können gerne jedes der zwölf Kalenderblätter mit einem tiefsinnigen Spruch verzieren. Menschen, die nur Fan eines ganz bestimmten Zitates ist, wählen dieses für das Deckblatt. Ein schönes Gedicht für eine Kalenderseite ist beispielsweise “Zufriedenheit” von Friedrich Wilhelm Grimme. Es geht wie folgt:

“Immer streckst du deine Hand aus,

neue Früchte zu erlangen.

Immerhin! – Doch warum trübe,

wenn sie nicht so lose hangen?

Sei manierlich und bescheiden!

Hohe Sprünge selten frommen;

und am Abend preise glücklich

schon den Tag, der nichts genommen.”

Für die Erstellung eines besonders lustigen Sauerland-Kalenders können auch typische Sprüche der Region verwendet werden:

“Sieht man im Sauerland die Berge, wird es bald regnen. Sieht man sie nicht, regnet es schon.”

“Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, im Sauerland ist`s umgekehrt.”

“Der Sauerländer trinkt wenig, dafür oft und dann viel.”

Weder bei den Sprüchen noch bei Bildern und Verzierung sind der eigenen Kreativität Grenzen gesetzt. Die ganze Familie darf sich künstlerisch verwirklichen. Je mehr Spaß bei der Bastelaktion mit von der Partie ist, desto besser wird das Ergebnis gelingen. Und wer nicht genug von der Kalendererstellung bekommen kann, der gestaltet einfach noch weitere Exemplare für die Großeltern, Tanten und Onkeln. Diese können beispielsweise als Weihnachtsgeschenke verwendet werden.