Herbst-Angebote im Sauerland-Museum

Museumsclubs, Führungen und Veranstaltungen

Museumsclub 60+

Mehrmals im Jahr mit Gleichgesinnten zusammentreffen und eine gehaltvolle Zeit im Museum verbringen, das ist die Idee des Museumsclubs 60+. Jedes Treffen verbindet ein kulturelles Thema mit persönlichen Perspektiven, leichten Aktivitäten und Gemeinschaft.

Ende September beginnt ein neuer Club mit Dorothe Domke, der freitags von 15:30-17 Uhr stattfindet.

Die Clubmitgliedschaft kostet 42 €.

Führung „Frauen in der Industrie“

In dieser Führung mit Museumsguide Edith Droste wird die Rolle der Frauen in der Industrialisierung in den Mittelpunkt gestellt.

Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiten viele Frauen in der Hauswirtschaft oder in kleinen Handwerksbetrieben. Mit der beginnenden Industrialisierung arbeiten im Schmallenberger Raum etliche Frauen im Textilgewerbe. Während der Weltkriege übernehmen sie zunehmend Tätigkeiten in Fabriken. Als nach dem Wirtschaftswunder erste Krisen aufziehen, verlagern sich viele auf das Gastgewerbe und legen den Grundstein einer aufstrebenden Tourismusregion.

Längst sind zahlreiche Frauen in Führungspositionen aufgestiegen. Angefangen bei traditionellen Textilunternehmen über die Brauereien bis hin zu den Folgegenerationen großer Maschinenbauer und Weltmarktführer.

Die nächsten Termine sind:

Samstag, 26. September um 16 Uhr

Samstag, 17. Oktober um 13:30 Uhr

Die Ausstellungführung dauert ca. 60 Minuten und kostet für Erwachsene 8 € inklusive Eintritt, für Kinder 4 € inklusive Eintritt.

Vortrag „Revolution auf dem Eichholzfriedhof?“

Es ist kaum vorstellbar, dass der schöne alte Eichholzfriedhof Ausdruck einer großen Revolution sein soll. Aber die Gründerzeit des Friedhofs 1808 ist eine Zeit großer Umwälzungen. Die Französische Revolution, Napoleon und die Säkularisation mit der Aufhebung aller Klöster sind nur einige Stichwörter sowie die Neuordnung nach dem Wiener Kongress 1815. Sie haben das Leben selbst in Arnsberg völlig umgekrempelt.

Es ist gut zu beobachten, wie viele Spuren diese Großereignisse auf dem Eichholzfriedhof und seinen Grabmalen hinterlassen haben. Hilfreich bei dieser Spurensuche sind auch einige Ausstellungsstücke des Museums. In diesem Vortrag nimmt Renate Meuser der “Eichholzfreunde Arnsberg e. V.” die Zuhörer mit auf einen kleinen Streifzug durch die Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Termin: Dienstag, 22. September um 18 Uhr

Ort: Blaues Haus, Alter Markt 30

Der Eintritt ist frei

Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de oder auf der Homepage sauerland-museum.de