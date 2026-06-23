Heldentraining an Johannesgrundschule Allagen

Kinderschutzparcours schult 4. Klasse für Handlungskompetenz und Selbstvertrauen

Was kann ich tun, wenn jemand mir zu nahekommt? Wen kann ich um Hilfe bitten? Welche Gefühle löst das in mir aus? Habe ich das Recht Nein zu sagen? Mit diesen Fragen haben sich die Kinder im Heldentraining intensiv beschäftigt. „Natürlich dürft ihr Nein sagen, wenn etwas negative Gefühle in euch auslöst. Unbedingt sogar!“, sagt Julia Maier, Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendtreffs Warstein, die den Kinderschutzparcours mit den Schülerinnen und Schülern durchgearbeitet hat.

Neben dem Thema Kinderrechte, bei dem es u.a. um Privatsphäre, das Recht auf Bildung und das Recht auf Freizeit ging, haben die Kinder auch über Nähe und Distanz, Gefühle, Geheimnisse und Gewalt gesprochen. „Es ist wichtig die eigenen Grenzen zu kennen, aber auch die einer anderen Person zu akzeptieren. Gewalt gibt es in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Häufig erleben Kinder dies in Form von Mobbing im Schulalltag“, erklärt Kerstin Westermann, Mitarbeiterin des Jugendamtes der Stadt Warstein. Wichtig ist zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann. Dies kann bei Eltern oder Freunden sein, bei Lehrkräften oder bei der Schulsozialarbeit. Marlene Alshut, Schulsozialarbeiterin der Grundschule: „Die Kinder kommen mit verschiedenen Problemen zu mir. Auch die Streitschlichter, die im Rahmen des Heldentrainings ausgebildet werden, helfen bei solchen Problemen!“

Der Parcours schult Handlungskompetenz und Selbstvertrauen, so dass die Viertklässler besser für den nächsten Schritt an die weiterführende Schule gewappnet sind. „Grundsätzlich kann der Kinderschutzparcours von allen Schulen oder Institutionen im Stadtgebiet ausgeliehen werden“, so Kerstin Westermann. Weitere Informationen zum Parcours und Ausleihe über k.westermann@warstein.de.