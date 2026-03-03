„Held oder Huhn“: Aufführung für Kinder in der Stadthalle Meschede

Mit einem Musiktheaterstück über Zivilcourage für Menschen ab 5 Jahren ist das Achja!-Theater am Dienstag, 17. März, um 14.30 Uhr in der Stadthalle Meschede zu Gast. In „Held oder Huhn“ von Jessica Jahning wird das Thema Mobbing auf kindgerechte Weise thematisiert.

Zum Inhalt: Pennys bester Freund Mo wird jeden Tag von Störe schikaniert. Penny traut sich einfach nicht den Mund aufzumachen, doch als Störe auch noch Mos Zeitmaschine kaputtmacht, ist es genug. Penny beschließt, Superheldin zu werden und macht sich auf eine Helden-Reise nach NATAPATATA, dem Land hinter Opas Wanduhr. Dort trifft sie auf den Muskelprotz Bomba, der trotz seiner Muckis irgendwie gar nicht so mutig ist, die seltsame Waldhexe Curiosa, die ihr ein rätselhaftes Helden-Elixier braut und die böse Königin, die alle Untertanen schrumpft und sie irgendwie an Störe erinnert… Ob Penny es schafft, eine Heldin zu werden und was genau ein Huhn damit zu tun hat, erzählt diese Theatergeschichte über Gummibeine und Mut, Heldentum und innere Stärke.



Die Veranstaltung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird unterstützt von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Karten sind zum Preis ab 6,00 Euro (Knax-Klub-Mitglieder gegen Vorlage des Ausweises ab 5,00 Euro) im Vorverkauf bei der Tourist-Info in der Le-Puy-Straße (Tel. 0291/205-350) sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich und können unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de online erworben werden. Das Stück wurde gefördert von der Kulturstiftung Matrong.