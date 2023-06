Heiten Strüllecken im Uentroptal

Sauerländer Kleinode von Kappest

In einem heißen Sommer gibt es nichts schöneres als kühles, frisches Wasser in der Natur. Das Uentroptal bei Lenne hält das gleich mehrfach bereit. Ausgangspunkt für einen erfrischenden Spaziergang zum Thema Wasser ist der Mehrgenerationenspielplatz am südlichen Dorfrand. Wem noch nicht warm genug ist, der kann sich dort sportlich betätigen – ganz unabhängig vom Alter. Gleich gegenüber kommt die erste Erfrischung direkt aus den Schieferbergen: Heiten Strüllecken. Die von Uli Steinmetz – der tatsächlich auch von Beruf Steinmetz war – kunstvoll gefasste Quelle dient wohl schon seit Generationen den Wanderern, Spaziergängern und vor allem Radfahrern dazu, ihre Flaschen aufzufüllen. Ihr Wasser ist zwar kein offiziell zertifiziertes Trinkwasser, kommt aber so unmittelbar aus dem Berg, dass die Einheimischen zu sagen wissen, dass man es bedenkenlos trinken kann. Wer also schon immer mal den Geschmack von unaufbereitetem, reinen Quellwasser direkt aus dem Berg probieren wollte, hat hier die Gelegenheit.



Zur weiteren Abkühlung kann man anschließend vom Spielplatz aus etwa 950 Meter auf einem bequemen Spazierweg das Tal hinaufschlendern bis zum Wassertretbecken im Uentroptal. Nur wenige Tretbecken liegen so idyllisch umgeben von Wiesen und Wäldern am Zusammenfluss zweier Bäche. Ganz im Sinne des Vaters der Tretbecken – des Pfarrers und Heilkundigen Sebastian Kneipp – steht auch ein Becken zur Abkühlung der Arme bereit. Wer sich nur einmal den Puls kühlen möchte, hat etwas unterhalb des Tretbeckens am Wanderweg noch einmal die Gelegenheit dazu: Eine weitere Quelle sprudelt dort munter aus einer alten Mauer unterhalb eines Heiligenhäuschens – malerisch aufgestellt im steilen Hang.