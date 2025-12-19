HEINZ ERHARDT – Heute wieder ein Schelm

Ein Abend großer Unterhaltungskunst mit Michael Ophelders und Ensemble, die beste Heinz Erhardt Revue erwartet das Sauerländer Publikum in einer fulminanten Bühnenshow.

Das Ensemble, das in diversen Fernsehformaten, in den bekanntesten Theaterhäusern und den renommiertesten Bühnen im deutschsprachigen Raum das Publikum begeistert, freut sich auf die erneuten Gastspiele im Sauerland.

Schauen Sie auch unter www.heinz-erhadt-revue.nrw und erhalten weitere Infos über die NRW-Tournee 2025/26.

Die große Heinz Erhardt Revue: Eine einzigartige Verbeugung vor dem zeitlosen Jahrhundert-Komiker Heinz Erhardt. Wer federleichte Wortspiele und temporeiche Texte mag, kann nicht umhin, Heinz Erhardt zu lieben. Seine Filme sind bis heute Kult, seine Soloprogramme, mit denen er die großen Hallen füllte, waren umjubelt und unvergesslich. Seine besondere Fähigkeit, Sprache höchst amüsant ad absurdum zu führen, ist nach wie vor unerreicht.

Die Zuschauer erleben eine überaus humorvolle, mitunter musikalische Reise mit viel Witz und Charme. Jede Pointe ein Volltreffer. Michael Ophelders brennt mit seinem Ensemble (Bernd Böhne, Winnie Slütters) ein wahres Feuerwerk von Zwerchfell strapazierenden Gedichten, Sketchen und Liedern Erhardts ab. Michael Ophelders geht dabei vollends in seiner Rolle auf.

Erhardts spitzbübischer Humor und sein spielend leichter Umgang mit der deutschen Sprache sind bis zum heutigen Tag legendär und unvergessen. Von der „Made“ bis zum „König Erl“, von „Fräulein Mabel“ bis zu den Geschichten von „Ritter Fips“ reicht die Palette des Programms mit Lachgarantie.

Termine:

Samstag, 17.Januar 2026 um 19 Uhr – Stadthalle Schmallenberg

Sonntag, 25. Januar 2026 um 18 Uhr – Stadthalle Meschede

Mittwoch, 28. Januar 2026 um 19 Uhr – Stadthalle Olpe

Sonntag, 01. Februar 2026 um 19 Uhr – Kolpinghaus Brilon

Tickets:

An allen bekannten VVK Stellen

www.reservix.de

Hotline: 0761 888 49 999

www.heinz-erhardt-revue.nrw