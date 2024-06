Heimvorteil für 2000 Absolventinnen und Absolventen

Hochsauerlandkreis. Zum 10. Jubiläum wird die Heimvorteil2Go Box in neuem Design an rund 2000 Absolventinnen und Absolventen an den Gymnasien, Berufskollegs und der Fachhochschule Meschede verteilt. In Zusammenarbeit mit den heimischen Unternehmen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis und der Südwestfalen Agentur setzt die Heimvorteil2Go Box ein starkes Zeichen für die heimische Wirtschaft.

Das zehnte Jahr in Folge erreichen die beliebten Heimvorteil2Go Boxen Schülerinnen und Schüler, die mit dem Gedanken spielen, nach dem Abschluss den HSK für ein Studium oder eine Ausbildung zu verlassen. Die Box erinnert, dank der Unterstützung der beteiligten Unternehmen, an die Stärken der kleinen und großen Betriebe im Hochsauerlandkreis. „Uns ist es gelungen, die jungen Sauerländer sozusagen mit einem „inneren Gummiband“ auszustatten, bevor sie den HSK verlassen. Sie sollen ihre wirtschaftlich starke Heimat und die Karrierechancen, die hier auf sie warten, kennen – egal wo es sie für Ausbildung und Studium hingezogen hat“, ergänzt Landrat Dr. Schneider die Bedeutung der Heimvorteil2Go Box als Teil von Heimvorteil HSK.

Die Heimvorteil2Go Box ist wieder bestückt mit Produkten lokaler Unternehmen und präsentiert auf anschauliche Weise, wie vielseitig und spannend die heimische Wirtschaft ist. „Für die Unternehmen bietet sich so eine attraktive Möglichkeit, sich den Fachkräften von morgen zu präsentieren und auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Ganz im Sinne einer proaktiven Fachkräftestrategie für den HSK“, erklärt Frank Linnekugel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis. In der Heimvorteil2Go Box vertreten sind dieses Jahr die Brauerei C. & A. Veltins, transfluid®, TRILUX Simplify Your Light, SKS Germany, Paul Köster GmbH, das Klinikum Hochsauerland, ITH Schraubtechnik, KettenWulf, REMBE® GmbH Safety + Control, WEPA Gruppe, BORBET GmbH, die Unternehmensinitiative Big Six Brilon und das Sozialwerk St. Georg LenneWerk gGmbH. Als weitere Unterstützer sind die Südwestfalen Agentur, das Sauerland Museum, der Sauerland Tourismus, das Medizinstipendium HSK und die IHK Hellweg-Sauerland dabei.

Unternehmen, die sich auch für eine Teilnahme an der Heimvorteil2Go Box interessieren, können sich bei der Heimvorteil HSK Projektleiterin Karin Gottfried (karin.gottfried@hochsauerlandkreis.de) melden. „In Kooperation mit vielen starken Partnern aus Südwestfalen möchten wir dem Fachkräftemangel etwas entgegenstellen und ein Zeichen für eine lebenswerte und vitale Region setzen“, macht Karin Gottfried deutlich.

Zum Hintergrund:

Das Projekt Heimvorteil HSK ist ein Modellprojekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH und Südwestfalen Agentur und wurde im Rahmen von „Land(auf)schwung“ durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bis Ende 2019 gefördert. Im Dezember 2019 wurde einstimmig in den Gremien beschlossen, das Projekt auch ohne die Bundesförderung weiterhin mit eigenen Mittel als Baustein der Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ fortzuführen. Die Finanzierung und Umsetzung dieses Projektes liegt federführend bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH.

Über 150 Weltmarktführer, Industrieregion Nummer 3 in Deutschland bzw. Nummer 1 in NRW, familienfreundliche Unternehmen, optimale Work-Life-Balance, bezahlbarer Wohnraum – viele Gründe sprechen für Südwestfalen bzw. das Sauerland, um hier zu leben und zu arbeiten.

Mehr Infos: www.heimvorteil-hsk.de