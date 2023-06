Heimvorteil 2GO-Boxen für den Schmallenberger Abiturjahrgang 2023

Auch der diesjährige Abiturjahrgang des Städtischen Gymnasiums Schmallenberg erhielt wieder die begehrten Heimvorteil2Go-Boxen der heimischen Wirtschaft als Erinnerung an eine starke Wirtschaftsregion mit guten Job- und Karrierechancen.

Schmallenberg, 02.06.2023 – Heimvorteil für den Abiturjahrgang 2023 des Städtischen Gymnasiums Schmallenberg! Im Anschluss an die diesjährige Abiturnotenvergabe mit ausgezeichneten Ergebnissen konnte das Team der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) jetzt wieder die begehrten Heimvorteil2Go-Boxen an die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten verteilen. SUZ gibt den jungen Schmallenbergerinnen und Schmallenbergern damit ein Stück Heimat mit auf den weiteren Lebensweg. Damit soll das Bewusstsein für die Heimatregion Südwestfalen und bzw. das Sauerland als Industrieregion Nr. 3 in Deutschland bzw. Nr. 1 in NRW gestärkt werden.

SUZ-Geschäftsführerin Huberta Sasse gratulierte im Namen der heimischen Wirtschaft herzlich zur bestandenen Reifeprüfung: „Ihr habt einen wichtigen Meilenstein geschafft auf Eurem Lebensweg und viele Türen stehen Euch jetzt offen. Mit den Heimvorteil2Go-Boxen wollen wir Euch etwas mitgeben, das Euch an Schmallenberg, das Sauerland und an Südwestfalen erinnert. Auch wenn der Weg Euch möglichweise jetzt erstmal weg aus Schmallenberg und weg aus dem Sauerland führt: Unsere Region bietet viele attraktive Job- und Karrieremöglichkeiten für Euch. Hier erwarten Euch gute berufliche Perspektiven und nicht zuletzt ein attraktives Lebensumfeld. Nutzt Euren Heimvorteil als Schmallenbergerinnen und Schmallenberger, wenn Ihr Euch nach einem Praktikum oder einem Platz für ein Praxissemester umschaut oder wenn Ihr nach dem Studium auf Jobsuche geht. Die heimischen Unternehmen haben viel zu bieten!“

Besonders geehrt wurden als beste Absolventin des Jahrgangs Thea Gerke, die ihr Abitur mit der Note 1,0 bestanden hat.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft Janne Hernandez (l.) und Huberta Sasse (r.) von SUZ gratulieren Thea Gerke zum hervorragenden Abitur

Die Heimvorteil2Go-Boxen zeigen auf anschauliche Weise, wie vielseitig und spannend die heimische Wirtschaft ist, denn sie sind mit Produkten lokaler Unternehmen bestückt. In diesem Jahr sind wieder das Schmallenberger Familiennehmen FALKE und das Sozialwerk St. Georg mit der Schmallenberger Lenne‐Werkstatt dabei. Weitere Unterstützer sind u. a. die Südwestfalen Agentur und der Sauerland Tourismus sowie Medizinstipendium HSK und die IHK Hellweg‐Sauerland mit Karriere Hier. Ergänzt wird das Projekt durch die Rückkehrerinitiative „Heimvorteil HSK“, die via Facebook und Instagram über Neuigkeiten und Stellenangebote aus der Heimat informiert. Informieren können sich alle Heimkehrwilligen und die, die sich verändern wollen und Schmallenberg im Blick haben, außerdem immer auch auf der Website der Schmallenberger Wirtschaftsförderung SUZ und über den SUZ-Newsletter.

Jenseits aller Zukunftsplanungen ist es für den Abiturjahrgang 2023 aber jetzt erst einmal an der Zeit, loszulassen, den Prüfungsstress zu vergessen und den verdienten Erfolg zu feiern. Huberta Sasse, Janne Hernandez und Uta Kewes vom SUZ-Team wünschten viel Spaß und spendierten die erste Getränkerunde zum Anstoßen nach der Notenbekanntgabe.