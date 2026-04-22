Volksbank Sauerland stellt 100.000 Euro für Rettungs- und Hilfsdienste bereit



Wer rückt aus, wenn es brennt – mitten in der Nacht, an Heiligabend, am Ostersonntag? Wer leistet erste Hilfe, wenn der nächste Krankenwagen viele Minuten entfernt ist? Wer springt ein, wenn Krankenhäuser ihre Leistungen zurückfahren und die Versorgungslücken wachsen? Es sind die freiwilligen Helferinnen und Helfer in unseren Rettungs- und Hilfsdiensten – Menschen, die ohne Zögern da sind, wenn andere Hilfe brauchen. Menschen, die für uns alle zu echten Heimathelden werden. Genau sie stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion #Heimathelden2026 der Volksbank Sauerland. Ab dem 1. Mai 2026 können sich engagierte Ehrenamtler online bewerben – 100.000 Euro warten auf die Helden unserer Region.



Bereits zum vierten Mal in Folge würdigt die Volksbank Sauerland mit ihrer Aktion #Heimathelden das freiwillige Engagement in der Region. In diesem Jahr richtet sich die Förderung gezielt an Aktive aus dem Bereich Rettungs- und Hilfsdienste: Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser, Johanniter, DLRG und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Bewerben kann sich jeder, der mit Herzblut dabei ist und dabei zeigt, was einen echten Heimathelden ausmacht – zum Beispiel durch regelmäßige Einsatzbereitschaft auch außerhalb der eigenen Freizeit, durch besonderes Engagement bei der Ausbildung oder Betreuung neuer Mitglieder, durch die Organisation von Veranstaltungen oder Aktionen für die Gemeinschaft oder einfach durch die Verlässlichkeit und den Zusammenhalt, den sie Tag für Tag in ihre Organisation einbringen. „Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit – es ist ein Geschenk an unsere Gemeinschaft. Mit #Heimathelden2026 möchten wir genau diesen Menschen Danke sagen und ihr Engagement sichtbar machen“, betonen Marion Schneider und Claudia Wilmers aus der Öffentlichkeitsarbeit der Volksbank Sauerland. „Wir freuen uns auf viele Bewerbungen aus unserer Region.“



Teilnehmen kann, wer einer spendenberechtigten Organisation aus dem Bereich Rettungs- und Hilfsdienste angehört, seinen Einsatz für die Gemeinschaft nachweisen kann und Kundin oder Kunde der Volksbank Sauerland eG ist. Die Bewerbung ist unkompliziert und läuft vollständig online. Die Spende geht dabei direkt an den jeweiligen Verein oder die Organisation – gewürdigt wird jedoch der Mensch dahinter.



Wer mitmachen möchte, kann sich ab dem 1. Mai 2026 über die Website der Volksbank Sauerland online bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2026. Die feierliche Preisverleihung findet nach den Sommerferien statt. Mitglieder und Kundinnen und Kunden der Volksbank Sauerland sind herzlich eingeladen, engagierte Menschen in ihrem Umfeld auf die Teilnahme hinzuweisen.



Für Rückfragen und weitere Informationen zur Aktion #Heimathelden2026 stehen Marion Schneider und Claudia Wilmers aus der Öffentlichkeitsarbeit der Volksbank Sauerland gerne zur Verfügung.