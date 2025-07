Heimat zum Mitnehmen

Heimvorteil2Go-Boxen an Winterbergs Abiturienten überreicht

Pünktlich zum Schuljahresende gingen rund 2.000 liebevoll gefüllte Heimvorteil2Go-Boxen an die Abschlussklassen der Gymnasien und Berufskollegs im Hochsauerlandkreis. Winterbergs Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann überreichte die Boxen im Geschwister-Scholl-Gymnasium und betonte: „Mit dieser Box möchten wir den Abiturientinnen und Abiturienten vor ihrem Aufbruch ins Studium oder die Ausbildung ein Stück Heimat mitgeben – und zugleich zeigen, welche beruflichen und persönlichen Chancen sie in ihrer Heimatregion erwarten.“ Was steckt hinter der Heimvorteil2Go-Box? Seit nunmehr zehn Jahren werden die Boxen im Rahmen des Projekts Heimvorteil HSK gefüllt und verteilt, finanziert durch lokale Unternehmen.

Ziele und Wirkung

Die Box dient als „inneres Gummiband“, das jungen Menschen die Bindung an ihre Heimat Region Hochsauerland nahelegt – auch wenn sie temporär studieren oder arbeiten gehen. Gleichzeitig ist sie ein Instrument der Fachkräftesicherung: Sie macht auf regionale Ausbildungsmöglichkeiten, duale Studiengänge und Rückkehrchancen aufmerksam. „Wir wollen, dass unsere Region im Gedächtnis bleibt – als starke Wirtschaftsregion mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten und hoher Lebensqualität. Die Box zeigt ganz konkret: Es lohnt sich, in die Heimat zu investieren – persönlich und beruflich“, so Winfried Borgmann.

Das Modellprojekt Heimvorteil HSK startete als Teil der Initiative „Land(auf)schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und wird seit Ende 2019 eigenständig vom Hochsauerlandkreis mitgetragen – als festes Element der Regionalmarke „Südwestfalen – Alles echt“. Die Durchführung erfolgt in enger Kooperation der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK, der Südwestfalen Agentur und den Kommunalen Wirtschaftsförderungen.

Informationen für Interessierte

Unternehmen, die sich künftig an der Box beteiligen möchten, können sich gern an die Wirtschaftsförderung Winterberg unter 02981 9250‑12 oder per Mail an wirtschaft@winterberg.de wenden. Rückkehrinteressenten und Absolventen finden weitergehende Karrieretipps und Vernetzungsmöglichkeiten über das Heimvorteil HSK‑Netzwerk.