Heimat-Preis Arnsberg 2026 verliehen

Ehrungen für lokales Engagement zum Thema Heimat

Arnsberg „heimatet“: Zum siebten Mal in Folge hat die Stadt Arnsberg den Heimat-Preis verliehen. Drei engagierte Projektträger wurden am Mittwoch, 11. November, für ihre herausragenden Heimat würdigenden Projekte ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte die Geschichtswerkstatt Bruchhausen für ihren barrierefreien Rundweg zur Geschichte des Dorfs Bruchhausen.

Acht Wettbewerbsbeiträge gingen insgesamt ein, die von der Heimat-Preis-Jury, bestehend aus Vertreter:innen der Stadtverwaltung Arnsberg um Bürgermeister Ralf Paul Bittner sowie Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Stadtgesellschaft bewertet wurden.

„Auch in diesem Jahr haben uns wieder zahlreiche Bewerbungen erreicht, die von besonderen Projekten und großem Engagement für unsere schöne Heimat zeugen. Jede einzelne Einsendung zeigt, wie viel Herzblut die Menschen in unserer Stadt in das gesellschaftliche Miteinander, die Pflege unserer Geschichte und die Gestaltung unserer Ortsteile investieren“, betonte Bürgermeister Ralf Paul Bittner anlässlich der Verleihung im Bürgerbahnhof Arnsberg.

Geschichtsweg Bruchhausen



Mit viel Herzblut und Tatkraft hat die Geschichtswerkstatt Bruchhausen einen rund sieben Kilometer langen Geschichtsweg mit 15 Stationen geschaffen, der durch das gesamte Dorf führt und die Ortsgeschichte lebendig macht. Für dieses tolle Projekt wird sie mit dem ersten Platz geehrt.

Der Rundweg beginnt an der Pfarrkirche St. Maria Magdalena und Luzia und soll das historische Wissen für kommende Generationen bewahren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Barrierefreiheit und Inklusion: Neben informativen Texten und historischen Bildern gibt es auch QR-Codes. Über diese lassen sich die Inhalte digital abrufen, und Sehbehinderte können sich die Texte ganz einfach als Audiodatei vorlesen lassen. So wird Geschichte für möglichst viele Menschen zugänglich und hautnah erlebbar.

Hand in Hand die Zukunft bauen – Deutsch-britische Schulpartnerschaft auf nachhaltigen Wegen der Freundschaft



Mit großem persönlichen Einsatz hat die freiwillige Demokratie AG der Gemeinschaftsgrundschule „Rote Schule“ Neheim eine wunderbare Freundschaft aufgebaut und mit Leben gefüllt, die mit dem zweiten Platz des Heimat-Preises Arnsberg gewürdigt wird.

Anlässlich des Jahrestages der Möhnekatastrophe hat die Schule ein gemeinsames Gedenken mit der Scampton Church of England Primary School auf die Beine gestellt – genau aus jenem Ort, von dem aus damals die Bomber den Möhnedamm angriffen. Diese Zusammenarbeit steht für Versöhnung und Völkerverständigung und strahlt weit über Arnsberg hinaus. In einem zweijährigen, intensiven Austausch gab es zahlreiche Aktionen: Von gegenseitigen Besuchen, Freundschaftsfeiern und Friedensmärschen über Gedenksteine und einen Friedensbaum bis hin zu einem Filmbeitrag. All das macht diese besondere Freundschaft zu weit mehr als nur einem Projekt – erschaffen wurde vielmehr ein festes Band, das auch in der Zukunft fortbestehen wird, und damit ein Beispiel für eine ebenso nachhaltige wie tiefgehende Aufarbeitung einer Thematik darstellt

Die „Stillen Helden von Oelinghausen“ – Wie eine jüdische Familie 1944/45 im Kloster Oelinghausen Zuflucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung fand.



Für den dritten Platz wird der Arbeitskreis Ortsgeschichte Holzen ausgezeichnet, der sich intensiv mit der Geschichte der Familie Steffensmeier-Haussig auseinandergesetzt hat. Die Familie war zur NS-Zeit über viele Monate im Pfarrhaus und im Gutshaus Oelinghausen versteckt.

Im Mittelpunkt der Recherche standen das damalige Helfer-Netzwerk sowie das tragische Schicksal der Tochter Ingeborg Steffensmeier. Sie verstarb im Versteck in Oelinghausen an den Folgen der Verfolgung durch die Gestapo und der Lagerhaft. Sie wurde heimlich auf dem Friedhof in Oelinghausen beerdigt. Durch Hinweise von Zeitzeugen und einen alten Friedhofsplan gelang es, das Grab, das zwischenzeitlich eingeebnet worden war, wiederzufinden.

Mit dieser sorgfältigen und umfassenden Arbeit liefert der Arbeitskreis ein wichtiges und nachhaltiges Beispiel dafür, wie lebendige Erinnerungskultur durch lokale Heimatforschung gelingen kann.

Hintergrund: Der Heimat-Preis wird vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung ausgelobt und gefördert. Mehr als 260 Städte, Gemeinden und Kreise haben sich bereits dazu entschlossen, örtlich einen „Heimat-Preis“ zur Würdigung des örtlichen Engagements zu vergeben. Mit dem „Heimat-Preis“ rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu diskutieren.