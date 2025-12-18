Heimat – Hunger – Herzblut

Lieblingsgerichte der Sauerländer

Die Idee für dieses Buch entstand nicht in einem Konferenzraum, sondern an einem geselligen Abend in Meisenheim bei Markus Pape. Dort reifte bei Karsten Scholz die Überlegung, die sauerländische Küche in einem Buch zu würdigen. Was zunächst vage begann, nahm schnell konkrete Formen an. Doch schon bei den ersten Rezeptideen zeigte sich: So sehr die traditionelle Küche des Sauerlandes für Deftigkeit, Bodenständigkeit und Ehrlichkeit steht – für ein ganzes Buch allein reicht sie nicht aus. Also wurde der Blick geweitet, und aus dem rein Sauerländischen wurde das Westfälische. Authentisch blieb es dennoch, aber mit mehr Raum für Vielfalt und kreative Interpretationen.

Entscheidend war schließlich die Idee, prominente Persönlichkeiten einzubeziehen und sie Gerichte auswählen zu lassen, die ihre Kindheit, Heimat oder Biografie widerspiegeln. So entstand eine erstaunliche Bandbreite: vom ehemaligen Vizekanzler Franz Müntefering über Friedrich Merz und Rouven Schröder bis hin zu Musikern, Bürgermeistern und Sportlern. Jeder von ihnen brachte ein Stück persönliche Erinnerung und Heimatgefühl mit ein – mal deftig, mal süß, mal überraschend.

Die kulinarische Umsetzung lag in den Händen von vier exzellenten Köchen, die im Sauerland und darüber hinaus für ihre Qualität bekannt sind: Martin Steiner (Almer Schlossmühle), Olaf Baumeister (Hotel Seegarten), Felix Weber (Hotel Deimann) und Markus Pape (Meisenheimer Hof). Sie interpretierten die Lieblingsgerichte der Prominenten in zeitgemäße, niveauvolle Kompositionen und fügten eigene Klassiker hinzu. Das Ergebnis: zwanzig Gerichte, die zeigen, wie vielfältig Heimat schmecken kann.

Wesentlichen Anteil an der Entstehung hatte auch Niklas Thiemann, der zunächst als Fotograf dabei war, dann aber als kreativer Partner die Konzeption maßgeblich mitprägte. Mit seiner Erfahrung aus vielen Buchprojekten brachte er Struktur, Bildsprache und redaktionelle Tiefe ein. Gemeinsam mit Karsten Scholz wurde das Projekt zu einer echten Herzenssache, die sich am Ende nicht in eine Schublade stecken ließ: Es ist Kochbuch, Porträtband und Hommage an das Sauerland zugleich.



Wie das Sauerlandlied von Zoff, das längst zur Hymne geworden ist, trägt auch dieses Buch in sich, was Heimat bedeutet: „Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland … wo die Mädchen wilder als die Kühe sind.“ Ein bisschen wilder war auch die Entstehung dieses Projekts – und genau das macht es so besonders.

Offiziell vorgestellt wird das Buch bei einer Küchenparty am 2. Dezember 2025 im Hotel Seegarten. Dort werden alle vier Köche ausgewählte Gerichte aus dem Buch live für die Gäste zubereiten. Ein Abend, an dem Heimat, Kulinarik und Begegnung zusammenfinden – und an dem man das Sauerland mit allen Sinnen genießen kann.