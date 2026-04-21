HEIMAT HUNGER HERZBLUT: Ein Sauerland – Vier Köche – Zwölf Köpfe

Mit HEIMAT HUNGER HERZBLUT legen Karsten Scholz und Niklas Thiemann ein außergewöhnliches Kochbuch vor, das weit über „Rezepte sammeln“ hinausgeht. In 20 kulinarischen Kapiteln treffen regionale Lieblingsgerichte auf persönliche Biografien – ausgewählt von prominenten Sauerland-Persönlichkeiten, interpretiert von vier Spitzenköchen und liebevoll in Szene gesetzt durch Thiemanns Fotografie. Die Mischung aus authentischen Aromen, ästhetischer Bildsprache und erzählerischem Kontext macht das Buch zu einer Hommage an die Vielfalt westfälischer Küche.

Quelle: Gabi Wirth

Was dieses Buch besonders auszeichnet, ist seine Vielschichtigkeit: Es ist Kochbuch, Porträtband und kulinarische Reise zugleich. Traditionelle Rezepte wie Reibekuchen oder Sauerländer Bachforelle stehen neben modernen Interpretationen und geben Einblick in regionale Esskultur, Lebensfreude und persönliche Geschichten. Jeder Gang erzählt ein Stück Heimatgefühl – ehrlich, bodenständig, aber voller Überraschungen.

Quelle: Thiemann

Ein Highlight der Präsentation war die Buchvorstellung im Hotel Seegarten in Langscheid, bei der die Autoren gemeinsam mit vier Köchen ausgewählte Gerichte live nachkochten. Dieser Abend war mehr als eine klassische Lesung: Er verband Genuss, Geschichten und Begegnungen und zeigte, wie eng Kulinarik und Gemeinschaft im Sauerland verwoben sind.

HEIMAT HUNGER HERZBLUT ist ein liebevoll gestaltetes Buch, das mit seinen persönlichen Anekdoten und handwerklich starken Rezepten Lust macht, die Küche des Sauerlands neu zu entdecken – zu Hause und gemeinsam mit anderen.